Noch dieses Jahr: Endlich erscheint "Dexter: Original Sin"

Noch in diesem Jahr macht Dexter Morgan wieder Jagd auf brutale Killer. Bereits vor wenigen Monaten wurde angekündigt, dass die erfolgreiche Serie "Dexter" ein Prequel bekommen soll, mit Patrick Gibson in der Hauptrolle. Die Vorgeschichte, wie Dexter zum sympathischen Massenmörder wurde, soll sogar noch dieses Jahr erscheinen. Wie Just Jared berichtet, soll die neue Serie am 15. Dezember im US-amerikanischen Fernsehen Premiere feiern. Zwei Tage zuvor soll die erste Folge aber bereits auf Paramount+ zu streamen sein. Ob auch in Deutschland mit diesem Erscheinungsdatum zu rechnen ist, steht allerdings noch nicht fest. Allzu lange werden die deutschen Fans des Serienklassikers aber wohl nicht warten müssen.

"'Dexter: Original Sin' spielt 1991 in Miami und zeigt Dexter, wie er von einem Studenten zu einem rächenden Massenmörder aufsteigt. Während er seine blutlechzenden Bedürfnisse nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, mit seiner Dunkelheit umzugehen", heiße es laut Showtime in der offiziellen Beschreibung des Prequels. Obwohl Michael C. Hall (53) für "Dexter: Original Sin" nicht in seiner ikonischen Rolle vor die Kamera tritt, übernimmt er trotzdem das bekannte Voiceover des inneren Monologes von Dexter – zumindest in der englischen Version.

Gänzlich auf Michaels Dexter verzichten müssen die eingefleischten Fans aber nicht. Auf der Comic Con in San Diego wurde vor wenigen Wochen angekündigt, dass der Schauspieler in einem weiteren Spin-off "Dexter: Resurrection", was eine direkte Fortsetzung von "Dexter: New Blood" sein soll, wieder in die Rolle des Dexter Morgan schlüpfen wird – und das, obwohl es zum Ende der Serie schien, als wäre das Schicksal des Protagonisten endgültig besiegelt. Auch darauf müssen die gespannten Zuschauer nicht mehr lange warten: Wie Variety berichtete, soll die Serie bereits im Sommer 2025 erscheinen.

Autor: Landmark Media Press and Picture Michael C. Hall in "Dexter: New Blood"

Getty Images Patrick Gibson und Michael C. Hall auf der Comic Con in San Diego 2024

