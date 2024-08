Krasses Comeback: Michael C. Hall kehrt für "Dexter" zurück

Mit diesen Neuigkeiten hat wohl keiner mehr gerechnet! Nach der Ankündigung, dass die beliebte Serie "Dexter" ein Prequel bekommt, gibt es für Fans nun noch weiteren Grund zur Freude. Das Franchise soll mit einem weiteren Ableger noch weiter vergrößert werden. "Dexter: Resurrection" soll eine direkte Fortsetzung von "Dexter: New Blood" sein. Doch damit nicht genug – auf der Comic Con in San Diego taucht ganz plötzlich Michael C. Hall (53) auf, der den sympathischen Serienkiller jahrelang verkörperte. "Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Michael C. Hall wieder in seine ikonische Rolle Dexter Morgan für eine der erfolgreichsten Serien schlüpfen wird", verkündet Chris McCarthy, der CEO der Produktionsfirma, laut Variety. Die neue Serie soll sogar bereits im Sommer 2025 anlaufen.

Warum wohl niemand mit diesen Nachrichten gerechnet hat? Dexter starb augenscheinlich in der finalen Episode von "Dexter: New Blood". Ob er also tatsächlich "auferstehen" wird, wie der neue Titel vermutet oder seinem Sohn als eine Art Erscheinung, wie es bereits bei Dexter und seinem Vater Harry der Fall war, begleiten wird, ist noch nicht bekannt. "Bis zu einem gewissen Grad habe ich eine Ahnung davon, was kommen wird. Ich habe so viel Zeit mit dieser Figur verbracht und diese Lücken in der Vorstellungskraft zu füllen… das ist unglaublich", äußert sich der Schauspieler selbst zu seinem Comeback auf der Comic Con. Eine weitere Antwort von ihm gegenüber dem Magazin könnte darauf schließen, dass Dexter tatsächlich überlebt haben könnte: "Ich weiß nicht, was ich autorisiert bin, zu sagen – außer: Es ist wirklich kalt da draußen."

Auch das Prequel "Dexter: Original Sin" ist aktuell in Arbeit. Für das Projekt soll Michael allerdings bloß seine Stimme für den inneren Monolog seines Charakters leihen. Vor der Kamera wird Dexter Morgan stattdessen von Shadow And Bone-Star Patrick Gibson verkörpert, wie unter anderem Deadline berichtete. Die Serie soll 15 Jahre vor der Handlung der ersten "Dexter"-Staffel ansetzen.

Getty Images Michael C. Hall auf der Comic Con in San Diego 2024

Getty Images Patrick Gibson, Schauspieler

