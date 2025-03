Prinz-Andrew-Klägerin hat nur noch wenige Tage zu leben

Virginia Giuffre, bekannt als eine der prominentesten Klägerinnen im Missbrauchsskandal um Prinz Andrew (65), hat in einem erschütternden Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie nur noch wenige Tage zu leben hat. Die 41-Jährige teilte am Sonntag mit, dass sie sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet, nachdem ihr Auto von einem Schulbus erfasst wurde. Bei dem Unfall erlitt Virginia schwere innere Verletzungen mit dem Resultat eines Nierenversagens.

Virginia wird nun offenbar in ein spezialisiertes Krankenhaus verlegt, doch innerlich bereitet sie sich schon auf einen schmerzlichen Abschied vor. "Ich bin bereit zu gehen, nur nicht, bevor ich meine Babys ein letztes Mal sehe", berichtete sie von ihrem letzten Wunsch, ihre Kinder noch einmal zu sehen. Die gebürtige US-Amerikanerin ist Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter, die an der Küste von Perth aufwuchsen.

Virginia erlangte internationale Aufmerksamkeit, als sie 2021 gegen Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs klagte. Damals warf sie dem Prinzen vor, sie im Rahmen von Jeffrey Epsteins (✝66) Sexhandelsring missbraucht zu haben. Beide Parteien einigten sich später außergerichtlich – Andrew bestritt die Vorwürfe jedoch weiterhin. Der Fall hatte tiefe Wellen geschlagen und führte unter anderem dazu, dass Andrew von Queen Elizabeth II. (✝96) militärische Titel und Schirmherrschaften entzogen wurden. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit machte Virginia sich als Aktivistin für Missbrauchsopfer einen Namen, indem sie die Initiative "Victims Refuse Silence" gründete, um Aufmerksamkeit und Unterstützung für Betroffene zu schaffen.

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre und ihre Kinder

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

