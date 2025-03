So glücklich ist Margo Price nach vier Jahren ohne Alkohol

Margo Price ist eine erfolgreiche Country-Sängerin und Familienmutter. Hinter der 41-Jährigen liegen harte Jahre – eine ganze Zeit kämpfte sie mit einem Alkoholproblem. Heute sei sie darüber hinweg – und damit glücklicher denn je. "Ich fühle mich, als wäre ich in der besten geistigen Verfassung meines Lebens. Ich habe das Gefühl, dass meine kreativen Energien auf Hochtouren laufen und ich einfach wirklich glücklich bin", verrät sie im Gespräch mit People und erzählt stolz, bereits seit 2021 abstinent lebt.

Die dunkelste Phase im Leben der Musikerin begann im Jahr 2018, als ihr Zwillingssohn Ezra nur zwei Wochen nach seiner Geburt verstarb. Dieser Schicksalsschlag habe Margo zu "einer ganz anderen Phase der Depression" geführt. Die Umstände während der Corona-Pandemie wirkten sich erschwerend auf ihre psychische Verfassung aus. "Von außen betrachtet, hatte ich alles im Griff: einen Fuß in der Tür des Musikgeschäfts, einen liebevollen Partner, eine wunderschöne Familie. Aber nach fast einem Jahr im Lockdown begann ich, schlimme Träume zu haben", offenbarte sie bereits im Jahr 2021 gegenüber GQ. Sie gestand auch ihr immer problematischer werdendes Trinkverhalten zu dieser Zeit: "Ich trank, weil ich mir Sorgen um den Zustand der Welt machte, ich trank, weil mir langweilig war, ich trank, weil ich meine Tour vermisste, ich trank, weil ich arbeitslos war, ich trank, weil alle anderen tranken. Und ich trank, obwohl ich es eigentlich nie wollte." Als ihr das bewusst geworden sei, habe sie aus eigener Kraft einen Schlussstrich gezogen.

Die in Aledo, Illinois, geborene US-Amerikanerin ist heute weiterhin im Musikgeschäft tätig. Mit ihren Songs wie "Hands of Time" und "Twinkle Twinkle" verdient sie nicht nur ihr Geld, sondern geht auch ihrer großen Leidenschaft nach. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Sänger Jeremy Ivey, lebt sie in Nashville. Neben Judah, dem Zwillingsbruder ihres verstorbenen Kindes, haben sie noch eine Tochter namens Ramona, die im Jahr 2019 geboren wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margo Price im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Ivey und seine Ehefrau Margo Price

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Margo so offen über ihr einstiges Problem mit Alkohol spricht? Ich finde das gut, dass sie so ehrlich zu ihren Fans ist. Ich finde nicht, dass das in die Öffentlichkeit gehört. Ergebnis anzeigen