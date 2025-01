Tom Parkers (†33) Witwe Kelsey erwartet Baby mit ihrem Neuen

Kelsey Parker (34) steht eine wunderbare Zeit bevor: Die Witwe des The Wanted-Sängers Tom Parker (✝33) erwartet ein Baby mit ihrem neuen Partner. Diese tolle Neuigkeit macht die Britin jetzt im Interview mit Ok! publik. Sie erwartet das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Tom James. "Ich bin noch dabei, es zu begreifen – aber ich bin so aufgeregt. Ich weiß, dass ich mich selbst in die Öffentlichkeit stelle, indem ich es Leuten erzähle. Ich möchte mein Glück einfach teilen", betont sie.

Allerdings habe die Schwangerschaft für Kelsey bislang auch einen "bittersüßen" Beigeschmack. Der Grund: Eigentlich habe sie sich mit ihrem verstorbenen Ehemann immer vier gemeinsame Kinder gewünscht. "Wenn ich mich mit all dem, was passiert ist, beschäftigen würde, wäre ich nicht mehr hier. Tom war mein Seelenverwandter. Ich bin immer noch wütend, dass er nicht mehr da ist. Aber ich kann nicht in Traurigkeit leben. Tom hätte das nicht gewollt", fasst sie zusammen.

Kelsey ging rund 13 Jahre lang mit Tom durchs Leben, bis er 2022 an den Folgen einer Krebserkrankung starb. Gemeinsam mit dem Musiker hat die Autorin zwei Kinder auf der Welt begrüßen dürfen – Tochter Aurelia und Sohn Bodhi. In dem aktuellen Interview schwärmt die stolze Mutter von ihrem Nachwuchs: "Ich liebe meine Kinder - sie haben mich durch die schlimmsten Zeiten gebracht."

Getty Images Kelsey Parker im Juli 2024

Getty Images Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

