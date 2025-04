Blake Lively und Justin Baldoni bekommen eigene Serie

Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) stehen im Zentrum einer Eskalation, die Hollywood und die Medien gleichermaßen beschäftigt. Die beiden Schauspieler, die gemeinsam am Film It Ends with Us arbeiteten, befinden sich in einem rechtlichen Schlagabtausch, der in einer neuen Discovery+-Dokuserie mit dem Arbeitstitel "Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud" beleuchtet werden soll. Die Serie, die laut People im Juni erscheint, soll detailliert die Ereignisse aufdecken, die zu den laufenden Klagen führten. Bereits zuvor wurde in den USA die Dokumentation "He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni" ausgestrahlt, die die Vorwürfe von Blake gegen Justin thematisiert.

Auslöser des andauernden Konflikts war eine Klage von Blake gegen Justin, die sie am 20. Dezember 2024 in einem New Yorker Gericht einreichte. In der Klage wird Justin vorgeworfen, am Set von "It Ends with Us" sexuelle Übergriffe begangen und anschließend eine Kampagne gestartet zu haben, um Blake zu diskreditieren. Justin bestreitet die Vorwürfe vehement, legte im Januar 2025 eine Gegenklage ein und richtete eine eigene Website ein, um seinen Standpunkt darzulegen und angebliche Details der Ereignisse öffentlich zu machen. Zuletzt erwirkte Blake laut People eine Schutzanordnung, um sensible Informationen des Falls vor der Presse zu bewahren.

Zwischen den beiden Hauptakteuren gab es einst eine so vielversprechende Zusammenarbeit, die von einer Flut gegenseitiger Anschuldigungen überschattet wird. Blake, die privat mit Schauspieler Ryan Reynolds (48) verheiratet ist und vier Kinder hat, galt lange als eine der Sympathieträgerinnen Hollywoods. Auch Justin, der für seine Rolle in Jane the Virgin bekannt wurde, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Beide waren stets für ihren positiven Familienfokus bekannt, was den öffentlich ausgetragenen Konflikt umso schockierender erscheinen lässt. Die geplante Discovery+-Serie dürfte nicht nur juristische Hintergründe beleuchten, sondern auch einen intensiveren Einblick in die Dynamik zwischen den beiden einstigen Kollegen geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspieler

Anzeige Anzeige