Justin Baldoni ist durch Rechtsstreit finanziell ruiniert

Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37) befinden sich inmitten eines erbitterten Rechtsstreits, der nicht nur emotional, sondern inzwischen auch finanziell weitreichende Konsequenzen zu haben scheint. Der Schauspieler soll laut The Hollywood Reporter infolge von Blakes Klage bereits drei große Projekte verloren haben – darunter eine geplante Verfilmung des Kultvideospiels "Pac-Man". Während Justin seinerseits eine Verleumdungsklage gegen die Schauspielerin und die New York Times eingereicht hat, sieht er sich weiterhin den Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Rufschädigung ausgesetzt, die Blake Ende Dezember erhoben hatte. Der Prozessbeginn ist für März 2026 angesetzt, doch schon jetzt stellte Justins Anwalt laut Daily Mail fest: Sein Mandant sei "finanziell und seelisch zerstört".

Blakes Beschwerde gegen Justin, die sie der kalifornischen Behörde für Bürgerrechte und der New York Times vorbrachte, entfachte eine mediale Schlammschlacht. Justin reichte daraufhin im Januar eine Klage in Höhe von rund 390 Millionen Euro ein – auch gegen Blakes Ehemann Ryan Reynolds (48) und dessen PR-Team. Mitten in dieser juristischen Auseinandersetzung kamen zudem unangenehme Schlagzeilen über Blake auf: Sie habe wichtige Themen des Films wie häusliche Gewalt absichtlich heruntergespielt, um im Rahmen der Promotionstour auch ihre eigenen Produkte bewerben zu können. Der Konflikt scheint inzwischen sowohl vor Gericht als auch in den Medien eskaliert zu sein – trotz mehrerer Mahnungen des zuständigen Richters, auf öffentliche Statements zu verzichten, die die Verhandlung beeinflussen könnten.

Abseits des Skandals führen beide Schauspieler ein erfülltes Familienleben. Justin verbringt viel Zeit mit seiner Frau Emily und den beiden Kindern, wie zuletzt bei einem Urlaub auf Maui. Seine Produktionsfirma arbeitet weiterhin an Filmprojekten, darunter Scarlett Johanssons (40) Regiedebüt "Eleanor the Great". Auch Blake, die mit Ryan vier Kinder hat, wirbt weiterhin öffentlich für ihre Modelinie und ihre Alkoholmarke. Ihre schauspielerische Karriere, gekrönt durch Erfolge wie Gossip Girl, scheint unterdessen durch die jüngsten Auseinandersetzungen immer mehr in den Hintergrund zu rücken.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "It Ends With Us" im August 2024

Instagram / emilybaldoni Justin und Emily Baldoni mit ihren Kindern

