Steven Gätjens Show "Wer isses?" startet schon Mitte Mai

Mit Quiz-Shows kennt Steven Gätjen (52) sich bestens aus. Und jetzt können Fans sich endlich auf neue Folgen der ProSieben-Sendung "Wer isses?" freuen. Wie der Sender laut dem Presseportal bekannt gibt, startet eine neue Staffel der Rätsel-Show schon am 28. Mai. Die zwei gegeneinander antretenden Teams werden von Michelle Hunziker (48) und Chris Tall (33) angeführt. Die Schweizerin ersetzt dabei Komiker Ralf Schmitz (50), der in der vergangenen Staffel Teamkapitän war. Die beiden bekommen in jeder Show jeweils einen Promi zur Seite, der ihnen beim Rätseln hilft. Zum Staffelstart sind Annette Frier (51) und Janine Kunze (51) die Unterstützung. In den kommenden Episoden bilden dann Steffen Henssler (52) und Riccardo Simonetti (32), Smudo (57) und Sasha (53), Benni und Dennis Wolter sowie Özcan Cosar (44) und Martin Klempnow (51) die Teams.

2024 lief "Wer isses?" zur Primetime an und begeisterte das Publikum, sodass eine zweite Staffel im vergangenen Oktober bestätigt wurde. Und darum geht's: Die Teams müssen anhand skurriler Fakten unbekannte Kandidaten erkennen. Dabei müssen sie auch herausfinden, wer der Kandidaten blufft. Mentale Unterstützung gibt es von den Zuschauern, denn jedes Team hat seinen eigenen Block. Für diesen ist auch das Preisgeld, das es zu gewinnen gibt. Die Teamkapitäne sind jedenfalls schon bereit für die Herausforderung. Bei der Ankündigung der neuen Staffel zeigte sich vor allem Michelle kämpferisch. Gegenüber ProSieben betonte die Moderatorin, sich "voll auf ihre weibliche Intuition" verlassen zu wollen: "So schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht!"

Die zweite Staffel "Wer isses?" ist aber nicht die einzige Quiz-Show, die Steven in nächster Zeit moderieren wird. Auch auf der Streaming-Plattform Prime Video ist er das Gesicht der neuen Show namens "Yes or No Games". In dem Format treten 160 Kandidaten in virtuellen Welten an. Im sogenannten "Magic Cube" finden die Teilnehmer sich dank Virtual Reality beispielsweise auf dem Mond oder im historischen Rom wieder. Hier müssen sie Ja-oder-Nein-Fragen beantworten, um die Runde zu überstehen. Zu gewinnen gibt es am Ende 100.000 Euro.

Anzeige Anzeige

ProSieben ProSieben-Prime-Time-Show "Wer isses?" mit Chris Tall, Steven Gätjen und Ralf Schmitz

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige