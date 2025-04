Generationsfoto: Danni Büchner zeigt sich mit ihrer Familie

Daniela Büchner (47) ist ein richtiger Familienmensch. Das beweist die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder auf Instagram – so auch jetzt. In einer aktuellen Story zeigt sie sich voller Stolz mit ihren Liebsten auf einem Spiegel-Selfie im Aufzug. Zu sehen ist, wie ihre jüngste Tochter Jada (20) in einem Fahrstuhl das Smartphone zückt und gemeinsam mit ihrer Mama, ihrer älteren Schwester Joelina Karabas (25) und ihrer Oma für die Kamera posiert.

Das gemeinsame Foto entstand offenbar bei einem Ausflug nach Hamburg. Ihre Tochter Joelina wohnt seit vergangenem Jahr dort, da sie einen Job als Stewardess bei einer großen deutschen Fluggesellschaft in der Hansestadt bekommen hat. Wie sehr die 47-Jährige ihren ältesten Sprössling vermisst, machte sie in einem Interview mit RTL deutlich: "Sie ist doch gerade erst aus meinem Bauch raus und dann zieht die einfach weg [...]. Ich vermisse sie schon sehr."

Danni lebt auf Mallorca – und das bereits seit über zehn Jahren. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Anfang des Jahres, dass sie sich nicht vorstellen könne, wieder nach Deutschland zurückzukehren. "Mein Leben findet definitiv auf Mallorca statt!", sagt sie. Deutschland fühle sich einfach nicht mehr wie ihre Heimat an.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im März 2025

