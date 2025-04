Marco Cerullo schießt heftig gegen "The 50"-Mitstreiter

Marco Cerullo (36) musste The 50 bereits in Folge sechs verlassen. Beim Voting stimmte nämlich keiner seiner Mitstreiter für ihn – außer seine Ex Christina Grass (36). Das überrascht ihn weniger, denn wie er in seiner Instagram-Story verrät, habe er "eigentlich kaum was" mit Personen aus der Reality-TV-Welt zu tun. Das wolle Marco nach seiner Erfahrung in der Show auch nicht ändern: "Ich habe da einfach keinen Bock drauf, weil da echt teilweise schlimme Leute dabei sind."

Mit einigen Leuten hatte Marco aber etwas vor dem Format zu tun – diese hätten es sich bei dem Schauspieler nach dem Dreh aber verscherzt, wie er betont: "Paco zum Beispiel ist für mich einfach ein falscher Fünfziger, so einer, der dir in die Augen schaut, dir die Hand gibt und dich eiskalt kickt." Auch Cosimo Citiolos (43) Verhalten bezeichnet er als "völligen Kindergarten" und macht klar: "Mit solchen Leuten will ich nichts mehr zu tun haben, die haben bei mir komplett verspielt."

Vor allem Paco scheint es sich durch das Format mit so einigen seiner Reality-TV-Kollegen verscherzt zu haben – besonders mit Sandra Sicora (32). Sie wurde Zielscheibe seiner Manipulationsktion und flog aufgrund dessen schon in Folge zwei. Die Ex von Tommy Pedroni (30) hat dem Blondschopf das ziemlich übel genommen und wetterte daraufhin mehrmals gegen ihn im Netz.

Paco Herb, Realitystar

Sandra Sicora, Realitystar

