Deshalb kommt Christina Grass kein neuer Mann ins Haus

Christina Grass (37) und Marco Cerullo (36), bekannt aus der Reality-Show "Prominent getrennt", sorgten im Juli 2024 für Schlagzeilen, als sie überraschend ihre Trennung bekannt gaben. Das Paar, das zuvor von einem gemeinsamen Leben in ihrem frisch renovierten Haus träumte, musste sich plötzlich mit Fragen auseinandersetzen: Wer bleibt im Haus und bei wem lebt Hundedame Mimi? Obwohl beide das Haus gemeinsam finanziert hatten, entschied Marco, auszuziehen – jedoch auf eigenen Wunsch, wie Christina jetzt im Interview mit RTL klarstellte. Marco habe viel Arbeit in die Renovierung gesteckt, weshalb Christina anbot, es ihm zu überlassen. Doch stattdessen plant Marco einen Neuanfang, möglicherweise sogar auf Mallorca.

Das Haus, das nun ganz in Christinas Händen liegt, ist für neue Bekanntschaften jedoch tabu. Obwohl sie bereits wieder gedatet hat, betonte sie, dass sie keine neuen Männer mit nach Hause bringe, solange Marco noch im Grundbuch steht. "Aus Anstand und Respekt" ihm gegenüber sei das für sie eine klare Entscheidung. Nach der Trennung lebte das ehemalige Bachelor in Paradise-Paar vorübergehend rund sechs Monate zusammen – eine Zeit, die auf nur 85 Quadratmetern häufig auch sehr angespannt war. "Also wer lebt schon gern mit seinem Ex zusammen", gestand Christina und erzählte, dass die Situation anfangs alles andere als einfach war. Es habe viele Auseinandersetzungen gegeben, bevor Marco das Haus schließlich verließ.

Das Thema Haus verbindet das Ex-Paar bis heute. Doch für Christina scheint die Vergangenheit inzwischen abgeschlossen. Sie zeigt sich optimistisch und richtet den Blick nach vorn. Die Beziehung zu Marco stand vor allem durch die gemeinsame Zeit im Reality-TV im Rampenlicht. Mit der Trennung beginnt für Christina jedoch ein neues Kapitel. Abseits der Kameras will sie sich selbst neu entdecken – und bleibt dabei ehrlich zu sich selbst. Auch wenn das bedeutet, dass das Haus vorerst nur ihr Rückzugsort bleibt und keine Bühne für neue Romanzen.

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Influencerin

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar