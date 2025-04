Nagelbettentzündung: Anna-Carina Woitschack geht auf Krücken

Anna-Carina Woitschack (32) war am vergangenen Wochenende gezwungen, die Notaufnahme eines Krankenhauses aufzusuchen. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Sängerin auf Krücken und erklärte, was passiert war: Eine zunehmend schmerzhafte Nagelbettentzündung an ihrem großen Zeh hatte sie ins Krankenhaus gebracht. Trotz der Hoffnung, das Problem mit Salben und Schmerzmitteln in den Griff zu bekommen, wurde der Zeh immer schlimmer – er schwoll an, wurde heiß und pochte schmerzhaft. Schließlich musste die entzündete Stelle operativ gereinigt werden. "Ich sag’s euch: Es war ganz schön schmerzhaft", so Anna-Carina.

Die unangenehme Verletzung hält die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin jedoch nicht davon ab, weiter stark zu bleiben. Vor allem für ihren Vater, der Mitte März die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten hatte. Diese Nachricht habe die ganze Familie erschüttert, gab Anna-Carina damals bekannt, denn die bösartige Erkrankung kann nicht operiert werden. Während sie selbst nun mit einer schmerzhaften Entzündung zu kämpfen hat, scheint sie ihre Kräfte vor allem darauf zu konzentrieren, für ihren Papa da zu sein. Auch in schwierigen Zeiten teilt die Sängerin ihre Gedanken offen mit ihren Fans und wirkt dabei trotz allem optimistisch.

Persönliche Herausforderungen kennt die Sängerin nur zu gut. Neben ihrem Erfolg in der Schlagerszene musste Anna-Carina in ihrem Privatleben bereits so manche Hürde meistern. Nach der Trennung von Ehemann Stefan Mross (49) hat sie sich immer wieder kämpferisch gezeigt und sich auf neue Projekte sowie ihre Familie konzentriert. Ihren Fans gibt sie dabei regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – ob auf der Bühne, zuhause oder, wie jetzt, mit Krücken: Anna-Carina hat offenbar gelernt, selbst aus schwierigen Situationen das Beste zu machen.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und ihre Eltern, Dezember 2024

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im September 2022

