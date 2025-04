AWZ: Anna-Carina Woitschack startet als Schauspielerin durch

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (32) überrascht ihre Fans mit einer neuen beruflichen Herausforderung: Erstmals wagt sich die Sängerin in die Schauspielerei und übernimmt eine Gastrolle in der Serie Alles was zählt. Dort spielt sie die ehrgeizige Mode-Vloggerin Vivienne, die nicht nur mit ihrem Sinn für Stil punktet, sondern auch vor brisanten Recherchen nicht zurückschreckt. Die erste Folge mit ihrem Auftritt – Episode 4.700 – wird am 20. Mai auf RTL ausgestrahlt und ist bereits eine Woche früher auf dem Streamingdienst RTL+ verfügbar, wie DWDL berichtet. "Es war eine aufregende Erfahrung, mal etwas ganz anderes zu machen. Es war definitiv ein Abenteuer", verrät Anna-Carina über ihre Dreherfahrung.

Für die 32-Jährige markiert die Rolle eine Premiere: Bekannt wurde Anna-Carina im Jahr 2011 als Teilnehmerin an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Seitdem zeigte sich die Künstlerin regelmäßig in verschiedenen TV-Formaten wie Die Verräter – Vertraue Niemandem! und Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Die Schauspielerei ist also komplettes Neuland für sie. "Bei meiner ersten Szene musste ich erst mal richtig reinkommen", erinnert sie sich. Dennoch sei die Atmosphäre am Set locker und herzlich gewesen: "Wir haben viel gelacht, besonders, als ich meine ersten Zeilen immer wieder verpatzt habe."

Unabhängig von ihrer Karriere als Schauspielerin und Sängerin macht Anna-Carina aktuell eine schwere Zeit durch. Vor wenigen Wochen offenbarte sie gegenüber Bild, dass ihr Vater Wendolin an Krebs erkrankt sei. Kurze Zeit später gab sie ihren Fans ein Update und verkündete auf Social Media, dass ihr Papa wieder nach Hause kommen dürfe. Auch Anna-Carina kämpft aktuell mit starken Schmerzen: Die Schlagersängerin zog sich eine Nagelbettentzündung zu und musste operiert werden. "Ich sag's euch: Es war ganz schön schmerzhaft", berichtete sie vor wenigen Tagen im Netz.

RTL Anna-Carina Woitschack am "Alles was zählt"-Set, 2025

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin

