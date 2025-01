Schneeprinzessin: Sydney Sweeney trotzt eisigen Temperaturen

Sydney Sweeney (27) glänzt trotz eisiger Temperaturen auf den Straßen von New York City. Die Schauspielerin hat sich für ein Date mit ihrem Verlobten Jonathan Davino mächtig herausgeputzt: Die "Anyone but You"-Darstellerin ist von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet. Zu ihrem auffälligen Mantel mit flauschigen Fellapplikationen kombiniert sie weiße Stiefel mit Absatz sowie eine weiße Ledertasche. Einzig ihre dunkle Sonnenbrille bricht den hellen Look auf. Jonathan hingegen trotzt dem Schnee im Big Apple in einem beinahe frühlingshaften Look mit Jeans und weißen Sneakern.

Im Gegensatz zu ihrem Liebsten, der die Paparazzi mit einem breiten Lächeln begrüßt, verzieht Sydney keine Miene. Die Euphoria-Bekanntheit ist auf die unliebsamen Fotografen aktuell vermutlich besonders schlecht zu sprechen. Kürzlich kursierten Fotos im Netz, die sie auf der Terrasse ihres Anwesens in Florida beim Sonnenbaden zeigten. Fans fiel vor allem ihr veränderter Körper auf – in den letzten Monaten drehte Sydney für ihren neuen Film, in dem sie die Profi-Boxerin Christy Martin mimt. Für die Rolle trainierte sie hart und baute jede Menge Muskelmasse auf. Im Netz hagelte es dafür Kritik und Häme – die bösen Kommentare konterte die 27-Jährige jedoch mit heißen Bikini-Pics.

Zuvor hatte sich Sydney bereits über die aufdringlichen Paparazzi ausgelassen, die sie in ihrem Domizil auf einer malerischen Insel in den Florida Keys regelmäßig belästigen. Die beeindruckende Villa hatte der Hollywoodstar erst im vergangenen Jahr für knapp 13 Millionen Euro ergattert. Da das Anwesen direkt ans Wasser grenzt, tummeln sich dort seither wohl die Fotografen, um Bilder zu schießen. "Ich habe Bilder von diesen Typen in Kajaks, die sich in Büschen am Ufer verstecken", schilderte sie vor wenigen Monaten gegenüber Glamour und betonte: "Ich sollte in der Lage sein, mich in meinem Haus wohl und sicher zu fühlen."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Jonathan Davino in New York City im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im März 2024

Anzeige Anzeige