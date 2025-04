Hollywood trauert um den verstorbenen Val Kilmer

Die Nachricht, dass Val Kilmer (✝65) verstorben ist, sorgt für tiefe Trauer in Hollywood. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie Top Gun und "Batman Forever", starb am Dienstag in Los Angeles an den Folgen einer Lungenentzündung. Nicht nur seine Familie und zahlreiche Fans, sondern auch Kollegen und Weggefährten äußerten sich erschüttert über den Verlust. Josh Brolin (57) schrieb beispielsweise auf X: "Mach's gut, Kumpel. Ich werde dich vermissen. Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, äußerst kreativer Knallkopf. Davon gibt es nicht mehr viele. Ich hoffe, ich sehe dich dort oben im Himmel, wenn ich irgendwann dort ankomme. Bis dahin: wunderbare Erinnerungen und schöne Gedanken."

Auch Matthew Modine (66) dankte Val in einem bewegenden Social-Media-Tribut für dessen Unterstützung zu Beginn seiner Karriere. Regisseur Michael Mann (82), der mit dem Filmstar an "Heat" zusammenarbeitete, betonte, wie sehr ihn die Nachricht von Vals Tod traf. Val hinterlässt zwei erwachsene Kinder, die er mit der britischen Schauspielerin Joanne Whalley hatte. Mit ihr war er von 1988 bis 1996 verheiratet.

Neben dieser Ehe sorgten auch Romanzen mit Berühmtheiten wie Cher (78) und Cindy Crawford (59) für Aufsehen. Doch Val war mehr als nur seine Rollen und Beziehungen: Er war auch Maler, Dichter und Sänger. Bis zum Schluss blieb er ein kreativer Freigeist. Das wurde auch in seinem letzten Instagram-Beitrag deutlich. Dieser ist ein selbst gemaltes Gemälde von Val, das er mit den Worten beschreibt: "Es hat dieses Spät-Nacht-Glühen. Kühle Töne mit niedrigem Brand, wie wenn das Lagerfeuer abkühlt, aber man noch hellwach ist."

Getty Images Val Kilmer, Filmstar

Getty Images Val Kilmer, Joanne Whalley, George Lucas, Ron Howard und Warwick Davis, Mai 1988