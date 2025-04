Neue tragische Details über Val Kilmers letzte Tage enthüllt

Hollywood-Star Val Kilmer (✝65) ist am 1. April 2025 in Los Angeles verstorben. Der Schauspieler, bekannt für ikonische Rollen in Filmen wie Top Gun und "Batman Forever", erlag einer Lungenentzündung – eine Folge seiner jahrelangen gesundheitlichen Probleme infolge der überstandenen Kehlkopfkrebs-Erkrankung im Jahr 2014. Seine Familie hat, laut TMZ, nun neue Details zu den letzten Tagen des Stars mitgeteilt. Obwohl er zum Zeitpunkt seines Todes krebsfrei war, konnte er "nicht mehr weiterkämpfen" und verstarb. Zudem sei er gegen Ende seines Lebens "sehr gebrechlich" gewesen und sein Gesundheitszustand habe sich "in der letzten Woche plötzlich verschlechtert".

In seinen letzten Tagen im Krankenhaus war er von seinen Liebsten umgeben. Seine Kinder Mercedes Kilmer und Jack Kilmer, die aus seiner früheren Ehe mit Joanne Whalley stammen, waren bei ihm. Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen wagte er 2022 ein kurzes Comeback auf der Leinwand, als er in "Top Gun: Maverick" erneut die Rolle des Iceman an der Seite seines langjährigen Weggefährten und guten Freundes Tom Cruise (62) verkörperte. Diese Rückkehr auf die große Bühne war möglich, weil sein Co-Star und Produzent Jerry Bruckheimer (81) Wert darauf legte, Val im Film zu haben. "Tom sagte, dass er den Film nicht ohne ihn machen würde", so Jerry gegenüber People.

Abseits der Filmwelt war der US-Amerikaner für seine temperamentvolle und kreative Persönlichkeit bekannt. Ausgebildet an der renommierten Juilliard School, zählte er zu den herausragenden Schauspielern der 1990er-Jahre. Er führte zudem ein bewegtes Liebesleben, das ihn mit Kolleginnen wie Daryl Hannah (64) und Cher (78) in Verbindung brachte. Besonders Letztere hielt zu ihm, als er 2015 seine Krebsdiagnose erhielt, und bot ihm ihr Gästehaus in Malibu an. Zudem widmete die Künstlerin ihm nach seinem Ableben bewegende Worte auf X: "Val, ich werde dich vermissen. Du warst lustig, verrückt, eine Nervensäge, ein großartiger Freund. Kinder haben dich geliebt."

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Getty Images Cher, Oktober 2024

