Val Kilmer brach Cher einst nach zwei Jahren Liebe das Herz

Pop-Diva Cher (78) enthüllte ein intimes Detail aus ihrem Liebesleben: In der "Howard Stern Show" offenbarte sie nun, dass Val Kilmer (64) der eine Promi sei, der tatsächlich mit ihr Schluss gemacht hat. Meist sei es umgekehrt gewesen. Die Sängerin und Schauspielerin war zu Gast, um ihr neues Buch "Cher: The Memoir" zu promoten, und sprach dabei offen über ihre vergangenen Beziehungen, Sex und Trennungsschmerz. "Ich war unsterblich in ihn verliebt", gestand sie und fügte hinzu, dass die Trennung von dem damals deutlich jüngeren Schauspieler sie sehr getroffen habe.

Cher und Val waren von 1982 bis 1984 ein Paar, und ihre Beziehung sorgte damals in Hollywood für Aufsehen, nicht zuletzt wegen des Altersunterschieds von 13 Jahren. "Er war wirklich jung", erklärte Cher und betonte, dass manche Beziehungen eben nur für eine gewisse Zeit bestimmt seien. Sie erinnerte sich auch an ihre erste Begegnung: "Ich traf ihn auf einer Geburtstagsparty, die eine Freundin für mich veranstaltete. Sie sagte, sie habe jemanden eingeladen, von dem sie dachte, dass entweder ich oder ihre Freundin ihn mögen würden." Aus anfänglicher Freundschaft sei schnell mehr geworden, und Cher beschrieb ihre Chemie einmal als elektrisierend: "Als wir uns küssten, dachte ich, mein Kopf würde sich von meinem Körper trennen."

"Er ist so anders als alle anderen", schwärmte sie bereits 2021 im Interview mit People Magazine. "Er ist zum Verzweifeln und hysterisch. Aufregend und lustig, und er macht nicht das, was alle anderen machen." Auch nach der Trennung blieben Cher und Val einander verbunden. "Ich weiß nicht, wie wir Freunde geblieben sind, wir sind es einfach", resümierte Cher. Aktuell ist sie mit Alexander Edwards (38) liiert.

2021 sah sie Vals Dokumentation "Val" und schrieb ihm anschließend einen bewegenden Brief: "Valus Maximus, es tut mir leid, wenn ich irgendetwas getan habe, das dich verärgert oder deine Gefühle verletzt hat. Ich liebe dich und deine Dokumentation war alles für mich." Die beiden hatten liebevolle Spitznamen füreinander und ihre gegenseitige Wertschätzung hält bis heute an. Cher lobte ihn als wahren Künstler und Renaissance-Mann und habe seinen Mut bewundert, in der Dokumentation auch die schwierigsten Momente seines Lebens zu zeigen.

Getty Images Cher, Mai 2024

Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"

Getty Images Cher im Jahr 1965

