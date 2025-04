Verstorben mit 65 Jahren: Seine Fans trauern um Val Kilmer

Weltweit trauert die Filmwelt über den Verlust eines Megastars. Val Kilmer (✝65), der gestern an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben ist, hinterlässt eine große Lücke in Hollywood. Schweren Herzens nehmen auch seine Fans nun von ihm Abschied – auf Social Media hinterlassen sie emotionale Nachrichten, die ihre Trauer ausdrücken. Auch unter seinem letzten Instagram-Post – einem Foto eines von ihm gemalten Gemäldes – sammeln sich die Tribute. "Ruhe in Frieden. Ich bin mit 'Tombstone' und 'Batman Forever' aufgewachsen", schreibt ein Nutzer, während ein weiterer hinzufügt: "Ruhe in Frieden, du großartiger Künstler und Mensch."

Auch wenn die meisten ihn wohl nur von der Leinwand kennen, hat der Top Gun-Star viele seiner Fans berührt. "Du warst ein toller Schauspieler mit Rollen, die ewig weiterleben werden", schwärmt einer davon. Ein weiterer erinnert sich an eine persönliche Begegnung mit dem Hollywoodstar: "Diese Nachricht hat mir mein Herz gebrochen. Ich werde nie vergessen, als du mir dieses Batman-Autogrammgemälde geschenkt hast, als ich Student am Long Beach City College war." Eine ganze Generation prägte er mit seinen Rollen: "Wir werden dich vermissen, Val. Danke, dass du unsere Kindheit und das Kino allgemein so besonders gemacht hast."

Der kultige Schauspieler stand zuletzt für "Top Gun: Maverick" im Jahr 2022, die Fortsetzung des Klassikers von 1986, vor der Kamera. Zuvor hatte er sich bereits im Jahr 2014 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, da er immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Wegen seiner Krebserkrankung im Rachen hatte er sich unter anderem einer anstrengenden Behandlung aus Chemo- und Strahlentherapie unterziehen müssen, die den zweifachen Vater beinahe seine Stimme gekostet hätte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer bei einem Event in Santa Monica im September 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer auf den Internationalen Filmfestspielen in Toronto, 2011

Anzeige Anzeige