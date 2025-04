Meghan Trainor verrät Geheimnis hinter ihrem Gewichtsverlust

Meghan Trainor (31) hat mit ihrer neuesten Veränderung für Aufsehen gesorgt: Die Sängerin präsentierte bei den Billboard Women in Music Awards 2025 ihre dramatische körperliche Transformation, die viele Fans sprachlos machte. Auf dem roten Teppich erklärte Meghan offen, dass sie sich in den letzten Monaten intensiv mit ihrem Körper beschäftigt habe, um "die beste und gesündeste Version" ihrer selbst zu werden – für sich und ihre Familie. "Die Wissenschaft ist das Geheimnis. Ich liebe es. Ich habe eine Menge Tricks gelernt, von denen ich vorher keine Ahnung [hatte]", verriet sie im Gespräch mit Entertainment Tonight. Ihr Hauptziel: Ihre Fitness und ihr Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern.

Neben dieser Transformation gab Meghan an, sich intensiv damit auseinandergesetzt zu haben, wie sie bisher trainierte und dass sie viele "Fehler" gemacht habe. Laufen und exzessives Cardio-Training hätten ihrem Körper eher geschadet als geholfen, sagte die Sängerin. Durch neue Ansätze, darunter Krafttraining und sogenannte Biohacking-Methoden – beispielsweise die Einnahme von NAD-Supplementen – habe sie herausgefunden, was ihrem Körper guttue. Auch die Unterstützung ihres Mannes, Schauspieler Daryl Sabara (32), sowie ihrer beiden Kinder Riley und Barry sei für sie eine große Motivation gewesen. "Ich will stark genug sein, um meine Kinder herumzutragen", sagte sie dazu. Ihre Schönheitseingriffe, darunter eine Brustvergrößerung, hätten zudem ihr Selbstbewusstsein gestärkt.

Privat legt Meghan weiterhin großen Wert auf ihr Familienleben. Die Sängerin und ihr Ehemann, der unter anderem im Film "Spy Kids" eine Hauptrolle gespielt hat, haben sich in den letzten Jahren voll und ganz ihrer kleinen Familie gewidmet. Meghan zeigt regelmäßig Einblicke ihres Alltags mit den Kindern auf Social Media und betonte vor Kurzem, wie sehr ihr die Unterstützung ihres Partners helfe. Mit ihrer offenen Art und ihrer Botschaft, sich selbst zu lieben, erreicht die Künstlerin ihre Fans weltweit. "Seid liebevoller zu euch selbst", appellierte Meghan auf Instagram an ihre Community und betonte, dass Selbstakzeptanz ein täglicher Prozess sei.

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

Getty Images Meghan Trainor im Dezember 2024

