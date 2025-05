Nach Gewichtsverlust: Meghan Trainor ändert ihren Songtext

Meghan Trainor (31) hat während eines Auftritts am Samstag für eine Überraschung gesorgt: Die Sängerin passte den Songtext ihres Hits "All About That Bass" an – und zwar nach ihrem großen Gewichtsverlust und einer Brust-OP. In der neuen Live-Version ersetzte der Popstar die Zeile "Yeah it's pretty clear, I ain't no size two" (zu dt.: "Ja, es ist offensichtlich, ich habe nicht Größe 32") kurzerhand durch die Worte "I got some new boobs" (zu dt.: "Ich habe neue Brüste"). Das ist in einem TikTok-Video zu sehen, in dem Meghan selbstbewusst ihre neue Oberweite präsentiert.

Die veränderten Lyrics sorgten auf Social Media für Diskussionsstoff. Auf Instagram bekam Meghan überwiegend Zuspruch und es hieß zum Beispiel: "Ihr Körper, ihre Entscheidung, niemand anderes sollte sich darüber wirklich kümmern." Dennoch zeigten sich auch einige Fans enttäuscht, denn sie identifizierten sich mit dem ikonischen Text von "All About That Bass". "Die einzigen Menschen, die den Schmerz über die Änderung des Textes verstehen werden, sind wir kräftigen Menschen. Wir sind alle für gesundes Abnehmen usw., aber diese legendäre Zeile zu ändern, gibt uns das Gefühl, dass 'neue Brüste' uns besser machen werden", schrieb beispielsweise eine Nutzerin.

Erst vor Kurzem hatte Meghan in ihrem Podcast "Workin' On It" gemeinsam mit ihrem Ehemann Daryl Sabara (32) verraten, dass sie für ihren Gewichtsverlust das Medikament Mounjaro verwendete. Neben sportlichen Aktivitäten und Ernährungsumstellungen habe das Mittel ihr geholfen, gesünder zu leben und ihr Gewicht nach zwei Schwangerschaften zu reduzieren. Schließlich entschied Meghan sich nach ihrem Abnehmerfolg im März für eine Bruststraffung und -vergrößerung.

