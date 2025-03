Doch Ozempic? Meghan Trainor sorgt erneut für Gesprächsstoff

Meghan Trainor (31) sorgt erneut für Aufsehen! Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich die "All About That Bass"-Sängerin in einem unerwartet schlankeren Look und mit markanteren Gesichtszügen. Besonders die Kombination aus ihrem schmalen Kinn, voluminöseren Lippen und einer sichtbar erschlankten Figur erregt die Aufmerksamkeit ihrer Follower. In einem weißen Tüllrock, kombiniert mit Lederstiefeln und Strickstrümpfen, posiert Meghan für die Kamera – und die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Neben bewundernden Kommentaren fragten einige Fans auch kritisch: "Steh doch wenigstens dazu, dass du Ozempic nimmst!" Die Musikerin selbst schweigt bisher zu den Spekulationen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Meghans Fans fragen, ob die Musikerin mit einem Hilfsmittel die Kilos zum Purzeln gebracht hat. Im Dezember des vergangenen Jahres posierte die 31-Jährige in einem bauchfreien Oberteil auf dem roten Teppich. Vor allem ihre Bauchmuskeln und der Ansatz ihres Sixpacks stachen dabei hervor. "Sie sieht jetzt sehr dünn aus. Hat sie Ozempic genommen?", fragte sich damals ein Nutzer auf Social Media. Ein weiterer User war sich sicher: "Da hat wohl jemand Ozempic genommen."

Meghan war in der Vergangenheit oft dafür bekannt, ihr Gewicht und Körpergefühl offen zu thematisieren. Bereits 2022 sprach die Grammy-Gewinnerin über ihre Erfahrungen nach der Geburt ihres ersten Sohnes Riley, bei der sie knapp 90 Kilogramm wog und sich in einer mental herausfordernden Phase befand. Auch über ihre Brustvergrößerung und Straffung nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Jahr 2023 sprach sie ohne Zurückhaltung. "Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt. [...] Das sind die Brüste meiner Träume", schwärmte sie gegenüber People.

Getty Images Meghan Trainor im November 2024

Getty Images Meghan Trainor im Dezember 2024

