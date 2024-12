Meghan Trainor feiert sechsten Hochzeitstag

Meghan Trainor (31) und Daryl Sabara (32) haben am Sonntag, den 22. Dezember, ihren sechsten Hochzeitstag gefeiert. Die Sängerin teilte diesen besonderen Moment in einem emotionalen Instagram-Post. "8 Jahre Liebe, 6 Jahre Magie, 4 Jahre voller perfekter, wunderschöner Babys", ist in der Bildunterschrift zu lesen. Untermauert wurde die Hommage an ihren Liebsten von einer Reihe süßer Familienfotos, auf denen sie mit ihren beiden Söhnen Riley (3) und Barry (17 Monate) zu sehen ist. Ein besonderes Highlight der Reihe ist ein kurzes Video, in dem Daryl einen Artikel über Meghans Karriere liest und einige Tränen verdrückt. Im Clip sagt er liebevoll: "Du hast so hart dafür gearbeitet." An ihrem besonderen Tag ließen die beiden es auch ordentlich krachen. Mit Freunden, unter anderem auch Chris Olsen (27), besuchten sie einen sogenannten Rage Room, wo sie Glas zerschmetterten und auf ein mit Graffiti bemaltes Auto einschlugen – auch davon postete Meghan einen kurzen Clip im Netz.

Die Liebesgeschichte von Meghan, die zuletzt mit Gerüchten um ihre Abnehmmethode Schlagzeilen machte, und Daryl begann 2016, dem Jahr, in dem sie sich zum ersten Mal trafen. Für den Schauspieler, bekannt aus "Spy Kids", war es Liebe auf den ersten Blick. "Als du in den Raum gekommen bist, dachte ich: 'Verdammt, sie ist der Wahnsinn'", erinnerte sich Daryl einst in einer Folge des Apple Music Podcast Dirty Pop Radio. Bereits zwei Jahre später, an Meghans 25. Geburtstag, gaben sie sich das Jawort. Seitdem teilen die beiden nicht nur den Geburtstag der Sängerin als Hochzeitstag, sondern auch eine Beziehung voller Humor, gegenseitiger Unterstützung und Zuneigung, die Meghan in ihrem Jubiläumspost als "Ehre und Privileg" bezeichnete.

Privat wirken Meghan und Daryl wie ein echtes Dream-Team. Während die Sängerin durch ihre Erfolge in der Musikbranche glänzt, konzentriert sich Daryl eher auf seine Familie und zeigt dabei eine emotionale Seite, die Fans immer wieder begeistert. Mit ihrem ältesten Sohn Riley und dem jüngsten Familienmitglied Barry genießen die beiden das Leben als kleine glückliche Familie. In den sozialen Medien posten sie stets einen Mix aus liebevollen Familienmomenten und witzigen Einblicken in ihren Alltag. Meghans Worte "Du warst für mich gemacht, und das sehe ich, wenn ich unsere Jungs anschaue" fassen wohl genau zusammen, was diese beiden verbindet.

Getty Images Meghan Trainor beim Jingle Ball 2024

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Riley und Daryl Sabara im Zoo

