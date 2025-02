Meghan Trainor möchte sich ihre Brüste straffen lassen

Popsängerin Meghan Trainor (31) hat verraten, dass sie sich noch in diesem Jahr einer Bruststraffung unterziehen möchte. Die US-Amerikanerin, die sich in ihren Songtexten immer wieder für weibliche Selbstliebe starkmacht, erklärte gegenüber People, dass sie sich diesen Eingriff schon lange wünsche. "Ich glaube, ich wurde mit Hängebrüsten geboren. Ich schwöre, sie haben schon immer zu Boden geschaut", beschrieb Meghan. Auch in ihrem Podcast "Workin' on It", den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Daryl Sabara (32) und ihrem Bruder Ryan Trainor moderiert, sprach die in Massachusetts geborene Musikerin jetzt offen über die geplante Operation.

Wie Meghan erklärte, hänge die anstehende Straffung auch mit ihrer Mutterschaft zusammen, da sich ihr Körper nach zwei Schwangerschaften stark verändert habe. "[Meine Brüste] wurden groß und wieder klein, dann wieder groß und wieder klein", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie auch beim Stillen ihrer Kinder Riley und Barry mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Jetzt sehe Meghan die Bruststraffung als Möglichkeit, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, obwohl sie zugleich zugab, sich vor dem Eingriff zu fürchten. "Ich habe noch nie eine so große Operation gehabt, außer meinen Kaiserschnitten", erklärte sie.

Mit ihrem ersten großen Hit "All About That Bass" formulierte Meghan 2014 eine klare Botschaft zur positiven Wahrnehmung des eigenen Körpers. In einer Zeit, in der oft ein unrealistisches Schönheitsideal in den Medien propagiert wurde, setzte die Sängerin mit Zeilen wie "Wenn du auf Strichmännchen stehst, geh weiter" ein starkes Zeichen. Seither hat sich im Leben der 31-Jährigen viel getan. So munkelten Fans zuletzt, ob sie inzwischen womöglich zur Riege jener Prominenten zähle, die mithilfe eines bekannten Diabetesmedikaments stark an Gewicht verloren haben. Wie ihre Reise weitergeht und welche Schritte sie möglicherweise noch für ihr persönliches Wohlbefinden plant, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Daryl Sabara und Ehefrau Meghan Trainor

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, AMAs 2022

Anzeige Anzeige