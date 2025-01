Meghan Trainor litt nach ihrem zweiten Kind an Panikattacken

Meghan Trainor (31) strahlt vor der Kamera pure Lebensfreude aus – doch hinter den Kulissen musste sich die Sängerin großen Herausforderungen stellen. In einem emotionalen Instagram-Video erzählt die "All About That Bass"-Interpretin von ihren Erfahrungen nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Vor allem die Unfähigkeit, Muttermilch abzupumpen, sowie die Sorge, ihrem ältesten Sohn nicht gerecht zu werden, setzten ihr zu. "Ich spürte, wie ich wieder Panikattacken bekam", gibt Meghan offen zu. Der Schritt, Hilfe anzunehmen, habe ihr geholfen, den belastenden Kreislauf zu durchbrechen und wieder zu sich selbst zu finden.

Mit ihrem ehrlichen Geständnis möchte Meghan vor allem anderen Müttern Mut machen. "Wenn du dich auch so fühlst: Du bist vollkommen in Ordnung", ermutigt sie ihre Zuschauer. Dabei betont die Musikerin, dass sie diese schwierige Zeit nicht allein überwunden hat. Erst nach einem Anruf bei ihrem Arzt und der Anpassung ihrer Medikation habe sie Erleichterung gefunden: "Ohne meine Antidepressiva hätte ich das nicht geschafft. Nicht ohne meinen Therapeuten. Und nicht ohne meine Mutter, die jeden Tag vorbeikam."

Privat findet Meghan ihr Glück vor allem in ihrer Familie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Daryl Sabara (32), mit dem sie seit mittlerweile sechs Jahren verheiratet ist, und ihren beiden Söhnen Riley und Barry genießt sie das Leben in vollen Zügen. Auf Social Media gewähren die beiden regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – von humorvollen Momenten bis hin zu herzerwärmenden Familienfotos. Fans feiern dabei besonders Daryls fürsorgliche und emotionale Art.

