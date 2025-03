Nach Eingriff: Meghan Trainor hat endlich ihre "Traumbrüste"

Meghan Trainor (31) geht mit ihren Schönheitseingriffen sehr offen um. Anfang des Jahres ließ sich die "All About That Bass"-Interpretin ihre Oberweite anpassen. Im Gespräch mit People schwärmt sie nun: "Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt. [...] Das sind die Brüste meiner Träume." Die Entscheidung für die Implantate habe die Blondine nur für sich allein getroffen. Ihr Mann Daryl Sabara (32) habe sie allerdings bei jedem Schritt unterstützt. "Er meinte: 'Was immer dich glücklich macht'", berichtet die Musikerin.

Neben dieser äußerlichen Veränderung investiert Meghan zurzeit auch viel Zeit in ihr seelisches Wohlbefinden. Gegenüber dem Magazin erklärt sie: "Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt in meinen 30ern bin, aber mir geht es besser. Ich arbeite schon lange mit einem Therapeuten zusammen und versuche, mein Gehirn neu zu programmieren, um mich selbst mehr zu lieben." Diese Seite versuche die Sängerin auch in ihren Songs zu transportieren, um ihren Fans ein gutes Gefühl zu geben.

Doch nicht alle Prozeduren, die Meghan in den vergangenen Monaten über sich ergehen ließ, waren so erfolgreich wie ihre Brust-OP. In ihrem Podcast "Workin' On It" berichtete die 31-Jährige im November von einem sogenannten "Lip Flip", bei dem Botox in die Oberlippe gespritzt wird, um vollere Lippen zu erzeugen. "Ich habe es vermasselt. Ich kann nicht mehr lächeln. Mein Gesicht tut weh", beklagte sich die zweifache Mutter damals.

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor auf der Grammy-Party in L.A. im Februar 2019

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

