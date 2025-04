Hat Daniela Büchner hier etwa mit Photoshop nachgeholfen?

Daniela Büchner (47) sorgt auf Instagram erneut für Gesprächsstoff. In ihrem neuesten Post teilt sie ein Bild mit ihrer Tochter Jada Karabas (20), das die beiden strahlend auf einer sonnigen Terrasse in Hamburg zeigt. Die Reality-TV-Bekanntheit posiert in einem auffälligen pinkfarbenen Hosenanzug mit weißem Oberteil und High Heels, ihre Tochter trägt ein dunkelblaues Oversize-Hemdkleid und kniehohe Stiefel. Doch während die Good-Vibes-Bildunterschrift "Genieße die Sonne in Hamburg mit meiner wunderschönen Tochter" positive Stimmung verbreiten soll, bringen einige Details des Fotos ihre Follower ins Grübeln. "Die Bearbeitung ist schiefgelaufen, was ist mit dem Bein und den Füßen passiert? Wieso kann man keine natürlichen Fotos hochladen? Wieso muss man sich hier schmaler machen, da größer machen etc.? Werde ich wohl nie verstehen – schreckliches Bild, sorry", ärgert sich ein Social-Media-Nutzer.

Insbesondere Danielas Füße ziehen dabei die Aufmerksamkeit auf sich – für manche sehen sie auf dem Foto ungewöhnlich lang und schmal aus. Schnell kommen in den Kommentaren Vorwürfe auf, dass das Bild mithilfe von Photoshop bearbeitet wurde. Kommentare wie "Schuhgröße 48 durch Filter" oder "Ach Danni, den Filter hast du doch nicht nötig. Steh zu dir selber" werfen Danni vor, ihr Bild unnatürlich verändert zu haben. Andere Nutzer versuchen, den Reality-TV-Star zu verteidigen: Der Effekt könne auch durch die Kameraeinstellung entstanden sein, heißt es in einem sachlicheren Kommentar. Trotz der hitzigen Diskussion lassen sich viele Fans nicht beirren und überhäufen das Mutter-Tochter-Bild mit begeisterten Herz- und Flammen-Emojis.

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniela mit ihren Fotos im Netz für Aufsehen sorgt. Im Januar dieses Jahres teilte die Ex-Dschungelcamperin einen Schnappschuss von sich, der sie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" zeigte. In einem hautengen Einteiler, einer Walla-Walla-Mähne und einem starken Abend-Make-up posierte sie für die Kameras. In der Kommentarspalte erhielt die Vollblutmama prompt Nachrichten, die nicht hätten unterschiedlicher sein können. Von "Ich finde, du siehst fantastisch aus" bis hin zu "Facetune sei dank" reichten die Beurteilungen ihrer Fans.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2025

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Januar 2025

