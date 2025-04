John Mulaney will seiner Tochter seine Netflix-Show vererben

John Mulaney (42) hat in einer aktuellen Episode seiner Netflix-Talkshow "Everybody’s Live With John Mulaney" für Lacher gesorgt, als er über die Zukunft seiner Sendung sprach. Der Comedian erzählte, dass er in seinem Testament festgelegt habe, dass seine sechs Monate alte Tochter Méi die Show übernehmen soll, falls ihm etwas zustößt. "Diese kleine, blauäugige Schönheit wird dann plötzlich zur Moderatorin – Netflix hat da kein Mitspracherecht", scherzte er vor seinem Publikum. Seine Tochter ist das jüngste von zwei Kindern, die er gemeinsam mit Schauspielerin Olivia Munn (44) hat.

Der 42-Jährige sprach zudem über die kürzlich abgeschlossene Erstellung seines Testaments und ließ dabei tief in seine eigensinnigen Vorstellungen blicken. "Normalerweise bin ich sehr liberal und dafür, dass alle ihre Steuern zahlen. Aber wenn es um meinen Tod geht, kriegt keiner auch nur einen Cent!", sagte er augenzwinkernd während der Sendung. Besonders ins Detail ging John, als er erklärte, wie er mit kreativen Steuertricks plant, sein Geld zu "schützen". Dabei schien er diese absurden Pläne nicht allzu ernst zu nehmen: "Man kann wirklich alles ins Testament schreiben." Neben seinen privaten Einblicken erzählte er außerdem von Herausforderungen rund um die zweite Staffel seiner Show. Netflix habe sich zunächst unsicher gezeigt, ob die Gästeliste – darunter Fred Armisen (58) und Joan Baez (84) – genügend Zuschauer anlocken würde. Doch John spielte solche Sorgen gekonnt herunter.

Johns Humor und Offenheit sind Markenzeichen, die Fans an ihm schätzen – und die sich auch in seinem Privatleben widerspiegeln. Seit 2021 ist er mit Olivia liiert, mit der er zwei Kinder großzieht: Sohn Malcolm, der drei Jahre alt ist, und die kleine Méi, die im September 2024 über eine Leihmutter zur Welt kam. Olivia selbst kämpfte in der Vergangenheit offen gegen Brustkrebs, worüber das Paar sehr ehrlich auf Social Media sprach. In seiner Comedyshow scherzte John sogar vor einigen Wochen über die Krebsdiagnose seiner Ehefrau: "Die Auswirkungen der Krebsbehandlung auf ihr Gehirn haben sie manchmal so dumm gemacht."

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mulaney, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Anzeige