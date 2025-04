Kylie Kelce schießt gegen Kritiker von Kaiserschnitten

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" kein Blatt vor den Mund genommen und gegen Kritiker ausgeteilt, die Geburten per Kaiserschnitt oder mit Schmerzmitteln abwerten. Noch vor der Geburt ihres vierten Kindes mit Ehemann Jason Kelce (37) ließ sie ihrem Frust über diese Haltung freien Lauf. "Die Person, mit der ihr sprecht, hat gerade ein menschliches Wesen heranwachsen lassen, und aus welchem Grund auch immer musste dieses kleine Baby vorne herauskommen, nicht unten. Wisst ihr, wessen Sache das ist? Nicht f*cking eure", erklärte sie eindeutig. Mit Blick auf die Abwertung von Kaiserschnitten fügte sie hinzu: "Ich warne euch, das in meiner Gegenwart zu sagen."

Sie selbst plante, während der Geburt eine Periduralanästhesie zu nutzen. "Ich will einfach eine dicke Nadel in meinem Rücken", sagte sie scherzend und betonte, dass selbst eine Geburt mit Betäubung weiterhin eine intensive Erfahrung sei. Besonders empörte sie, dass Kaiserschnitte oft als "keine echte Geburt" angesehen werden. "Das ist eine massive Bauchoperation! Wer sowas sagt, ist einfach nur respektlos", stellte sie klar. Dazu erzählte Kylie, dass sie selbst als Baby per Kaiserschnitt geboren wurde und verteidigte ihre Mutter Lisa McDevitt: "Glaubst du, dass meine 1,57 m große Mutter die Geburt nicht miterlebt hat, als ich fünf Kilo und ein Gramm wog und ich vorne rausmusste? Ich werde dir in den Arsch treten, zu Ehren von Lisa."

Abseits solcher Auseinandersetzungen teilt Kylie in ihrem Podcast auch Einblicke in ihr persönliches Familienleben mit Jason und ihren Kindern. Die beiden sind seit 2018 verheiratet und gelten als herzliches und bodenständiges Paar. Jason, der als Spieler der NFL-Mannschaft Philadelphia Eagles bekannt ist, tritt oft stolz als Familienvater in Erscheinung. Kylie, gebürtige Philadelphierin, spricht im Podcast immer wieder offen über Mutterschaft und alltägliche Herausforderungen. Am 30. März brachte Sie ist die vierte Tochter von Kylie und Jason neben Wyatt, Elliotte und Bennett.

Instagram / kykelce Jason Kelce und Kylie Kelce im Jahr 2018

Instagram / jason.kelce Jason Kelces Tochter Finn

