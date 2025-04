Ein besonderer Name: Jason Kelces viertes Baby ist geboren

Jason Kelce (37) und seine Frau Kylie (33) melden sich mit zuckersüßen Neuigkeiten bei ihren Fans! Ihr viertes Baby ist auf der Welt. Mit einem süßen Instagram-Beitrag heißen sie ihr kleines Mädchen auf der Welt willkommen – und verraten auch ihren eher außergewöhnlichen Namen. "Whoop, da ist sie! Finnley 'Finn' Anne Kelce", schreibt der stolze Papa zu den Schnappschüssen aus dem Krankenhaus. Die kleine Finn erblickte am 30. März 2025 das Licht der Welt.

Nun ist ihr "Mädchenteam" komplett. Schon vor einigen Wochen ließ Kylie in einer Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" durchblicken, dass nach dem vierten Baby nun Schluss sei. Die Geburt der Kleinen macht ihre Geschwister Wyatt, Elliotte und Bennett zu stolzen großen Schwestern. Mit der Familie freuen sich auch Fans und Freunde der Familie. Kommentare wie: "Herzlichen Glückwunsch, Leute! Sie ist wunderschön" und "Ich freue mich so für euch" häufen sich unter dem Social-Media-Beitrag.

Für die 33-Jährige war es nun wohl auch Zeit, dass ihr Baby endlich auf die Welt kommt. Im Endspurt ihrer vierten Schwangerschaft hatte Kylie nämlich mit ein paar Problemen zu kämpfen – unter anderem litt die Schwägerin von Travis Kelce (35) unter Schlaflosigkeit. "Ich war von 2:30 Uhr bis 6:30 Uhr morgens aus unerklärlichen Gründen wach", berichtete sie in ihrem Podcast. Die Netz-Bekanntheit und der ehemalige Philadelphia-Eagles-Spieler sind seit 2018 verheiratet. Ihre drei älteren Töchter kamen 2019, 2021 und 2023 zur Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jason.kelce Jason Kelces Tochter Finn

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige

Anzeige