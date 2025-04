Anya Elsner bedankt sich bei Eltern für schöne Kindheit

Anya Elsner (21) hat aktuell allen Grund zur Freude. Seit einigen Monaten lebt die Reality-TV-Bekanntheit in der ägyptischen Hauptstadt Kairo und zeigt sich seitdem glücklich wie lange nicht mehr. In einer emotionalen Instagram-Story wendet sich die 21-Jährige nun an ihre Familie, die sie in Deutschland zurückgelassen hat. Besonders an ihren Vater richtet sie dabei rührende Worte. "Ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, dieses Bild zu posten, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe, Papa", schreibt sie zu gemeinsamen Fotos aus ihrer Kindheit. Voller Dankbarkeit ergänzt sie: "Ich bin so unendlich dankbar für diese Kindheit, die du und Mama mir geschenkt haben."

Auch ihre Mutter erwähnt Anya in ihrer Story, was den einen oder anderen überraschen dürfte. Schließlich sorgte die GNTM-Bekanntheit im Dschungelcamp mit scharfer Kritik an ihrer Mama für Aufsehen. Zuletzt hatte sie jedoch berichtet, dass es zumindest sporadischen Kontakt zwischen den beiden gebe. Nun scheint sich das Verhältnis zu ihrer Mutter weiter zu entspannen, während ihre Worte an ihren Vater eine ganz besondere Nähe zu ihm unterstreichen.

Schon während ihrer Zeit im Dschungelcamp machte Anya immer wieder Schlagzeilen – insbesondere durch ihre Streitereien mit anderen Kandidaten und die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter Katrin Elsner. Damals hatte diese sich schockiert über die Aussagen ihrer Tochter gezeigt und ihre Enttäuschung öffentlich gemacht. Im Promiflash-Interview betonte Katrin, dass ihr die damalige Funkstille sehr zusetzte: "Das ist für mich extrem schwer. [...] Die erste Zeit habe ich ganz, ganz viel geweint, weil ich sie einfach vermisse."

Anya Elsner, TV-Bekanntheit

Anya Elsner, TV-Bekanntheit

