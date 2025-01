Deutschland ade: Ex-GNTM-Girl Anya Elsner ist ausgewandert

Anya Elsner (21) startet das Jahr 2025 offenbar mit einem neuen Kapitel: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat Deutschland den Rücken gekehrt. "Ich hab mir endlich einen meiner größten Träume erfüllt – das Auswandern", schrieb die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin freudig zu einem Video auf Instagram, in dem sie zwei Schlüssel in die Kamera hält und sich dabei in einer noch leeren Wohnung umherdreht.

In welches Land die 21-Jährige ausgewandert ist, hat sie bislang noch nicht verraten. In der Kommentarspalte sind sich aber viele ihrer Fans sicher, dass sie nun in Kairo, Ägypten, lebt. "Herzlichen Glückwunsch zu so einer traumhaften Wohnung. Ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Glück" oder "Alles Gute in deinem neuen Zuhause. Hoffentlich nimmst du uns ein bisschen mit und zeigst uns deinen neuen Alltag", lauten dabei nur zwei der positiven Reaktionen ihrer Follower.

Von ihren Auswanderungsplänen sprach Anya bereits im Mai 2024 im Promiflash-Interview auf dem Bild-Renntag. "Ich bin momentan nicht bereit für eine Beziehung, weil ich geplant habe, auszuwandern, und da würde eine Beziehung nicht wirklich Sinn ergeben", verriet sie über ihr Liebesleben. Damals gab sie im Gespräch preis, dass sie zusammen mit ihrer Freundin Isabella Tulip am liebsten nach Australien ziehen wollen würde.

