Darum übte Anya Elsner illegalen Krypto-Job in Kairo aus

Anya Elsner (21) ist nach Ägypten ausgewandert und dort ist die frühere Dschungelcamp-Bewohnerin auf eine fiese Betrugsmasche hereingefallen: Sie hatte einen illegalen Job. "Das Ganze hat so angefangen, dass ich schon länger geplant hatte, nach Kairo auszuwandern und ich habe zuvor als Zahnarzthelferin gearbeitet. Diesen Job kann man nicht remote aus dem Ausland ausführen", erklärt sie auf Instagram. Schließlich rutschte sie in eine skurrile Geldwäsche – ohne sich dessen komplett bewusst zu sein. "Andere Branche, mit Kryptowährung befasst. Habe von Anfang an die Signale gesehen, dass der Job falsch ist, illegal und ein Scam ist. Aber ich hatte beschlossen, diese Zeichen zu ignorieren, weil ich dachte, das ist so ein Glücksfang, das ist der einzige Job, den ich gefunden habe", erinnert sich das Ex-Model.

Durch den dubiosen Beruf verlor Anya schließlich 1.900 Euro, die sie in Deutschland aus eigener Tasche aufbringen muss. "Ich habe drei bis vier Monate dort gearbeitet und meinen Arbeitgeber nie gesehen", erzählt die GNTM-Bekanntheit weiter und betont, sie habe nur über Text Kontakt mit dem Mann gehabt. Auch eine Google-Suche nach der vermeintlichen Firma, bei der sie angeblich angestellt war, stellte sich als Reinfall heraus: Die Company existiert nicht. Mittlerweile hat Anya aus ihren Fehlern gelernt: "Lest euch euren Vertrag richtig durch, Leute, googelt die Firma, ob es die gibt, dann seid ihr safe."

Abschließend zieht die Reality-TV-Berühmtheit ein ernüchterndes Fazit: "Nennt mich naiv, nennt mich unwissend. Ja, ich war unwissend. Seit meiner Ausbildung habe ich nur in dieser einen Firma gearbeitet, beim Zahnarzt. Ich hatte nie einen Vergleich." Trotzdem gibt sie nicht auf, den Betrug eventuell aufdecken zu können – auch wenn die Chance dafür eher gering aussieht. "Ich habe eine Anzeige erstattet und ich hoffe, die Polizei kümmert sich darum. Es ist nur schade, weil ich wirklich nichts habe. Ich habe nur den Arbeitsvertrag, der übrigens auch Fake ist", lacht Anya sarkastisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, frühere GNTM-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, frühere GNTM-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige