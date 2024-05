Nach der Dschungel-Lästerei: Wie steht Anya Elsner zu Mama?

Als Kandidatin im Dschungelcamp ließ Anya Elsner (20) kein gutes Haar an ihrer Mutter. Doch so hart ihre Worte auch waren, die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin bereute nichts, wie sie im Netz deutlich machte. Hat sich die Beziehung der beiden seither verbessert? Auf dem Bild-Renntag klärt Anya im Interview mit Promiflash auf: "Meine Mama und ich haben Kontakt, wir haben den Kontakt wieder aufgenommen. Wir schreiben jetzt nicht tagtäglich, aber wenn es um was Wichtiges geht – wie Post oder so – dann schreiben wir ab und zu mal." Seine Mama persönlich treffen wolle das Model aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Ob das in Zukunft möglich sei, wisse Anya auch nicht genau. Dass ihre Mutter nach wie vor in der Öffentlichkeit über sie rede, störe sie nämlich sehr. "Ich bin öfter mal in ihrem TikTok-Livestream drin und da packt sie auch ab und zu noch ein paar Sachen über mich aus, die ich ein bisschen kritisch finde. Das ist auch so ein Fakt, wo ich auch nicht so Bock drauf habe", erklärt die 20-Jährige weiter im Gespräch. Sie sei zwar sicher, dass es nichts Schlimmes zu sagen gebe, aber es sei doof, dass "das Thema einfach immer wieder aufgegriffen" werde. "Momentan kann ich mir nicht vorstellen, sie live zu sehen, aber ab und zu schreiben ist völlig legitim", meint Anya schließlich.

Nachdem Anya im Dschungelcamp so fies über ihre Mutter gesprochen hatte, meldete diese sich selbst zu Wort. Gegenüber Promiflash drückte Katrin Elsner aus, wie entsetzt sie über das Verhalten ihrer Tochter war. "Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe das nicht geglaubt, was sie da sagt und dachte so: 'Wie kann man so was sagen?' Das war für mich unfassbar", erklärte Katrin. Sie verstehe nicht, warum Anya öffentlich so über sie sprechen musste.

RTL Anya Elsner und Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

