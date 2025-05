Diese zwei GNTM-Kandidaten müssen heute ihre Koffer packen

Für den heutigen Entscheidungstag bei Germany's Next Topmodel hat Heidi Klum (51) schwere Geschütze aufgefahren. "Meine Gastjurorin ist eine sehr gute Freundin von mir: Paris Hilton (44). Ich bin sehr glücklich, sie in meiner Jubiläumsstaffel an meiner Seite zu haben", freut sich das Model. Die Hotelerbin unterstützt sie bei der Auswahl und begutachtet die verbliebenen Kandidaten genau bei deren Walk. Letztendlich ist für zwei Teilnehmer der Traum vom Sieg geplatzt: Es trifft die 26-jährige Xenia und den 27-jährigen Nawin.

Für den Entscheidungstag ging es nach Downtown Los Angeles in ein altes, leerstehendes Kaufhaus. Dort wurden die GNTM-Teilnehmer von einem Tape-Artisten beklebt und mussten in hohen Plateauschuhen ohne Heels laufen. "Die Herausforderung: Trotz Freizügigkeit sollen sie sich in starke Krieger und Kriegerinnen auf dem Catwalk verwandeln", erklärte Heidi. Xenias Performance überzeugte sie nicht: "War jetzt heute auch nicht einer meiner Lieblingswalks", behauptete sie gegenüber Marina Hoermanseder und Paris, während die Blondine zustimmte: "Sie hat den Walk nicht gefühlt."

Auch Nawin fiel bei den Frauen durch: Paris war ganz und gar nicht angetan von seiner Pose und verglich ihn mit einem Footballspieler. Aber auch Marina ließ kein gutes Haar an dem Nachwuchsmodel: "Es war für mich unprofessionell, es war für mich nicht High-Fashion." Schließlich eröffnete Heidi, dass auch Nawin nicht in die nächste Runde schreitet und er die Koffer packen muss.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael Boer Xenia, GNTM-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / the_soulkid Nawin, GNTM-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige