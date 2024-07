Anya Elsner und Kim Virginia zoffen sich wegen Gerüchten!

Vor einigen Tagen ist Kim Virginia Hartung (29) nach Dubai ausgewandert. Ihre Dschungelcamp-Mitstreiterein Anya Elsner (20) behauptet nun zu wissen, warum das Reality-Sternchen Deutschland den Rücken kehrte. "Das neueste Gerücht ist, dass ich Steuerhinterziehung gemacht hätte und deshalb nach Dubai musste", erklärt Kim belustigt in ihrer Instagram-Story. Diese Information sollen mehrere User im Netz an die Reality-TV-Bekanntheit herangetragen haben. Kims Fans haben davon wiederum Wind bekommen, da Anya eine Privatnachricht mit der Information an eine Gossip-Seite geschickt haben soll, welche die Behauptung mit ihrer Erlaubnis veröffentlichen durfte.

Gegen die Vorwürfe wehrt sich Kim indessen mit einem Statement in ihrer Story. "Selbst wenn ich das gemacht hätte, müsste ich hier und da wieder nach Deutschland kommen, wegen Reality-TV und dann musst du an der Kasse vorbei, spätestens am Flughafen", erklärt die einstige Prominent getrennt-Kandidatin. Doch bei der Stellungnahme soll es nicht bleiben: Kim wolle aufgrund des Vorwurfs der üblen Nachrede rechtliche Schritte gegen Anya einleiten. "Also an dem Punkt ist es an meinen Anwalt weitergegeben", betont die Beauty.

Alle Fans, die gespannt darauf blicken, wie es in dem Zoff weitergehen wird, muss Kim vertrösten. "Ich kann euch jetzt schon sagen, da wird gar nichts mehr passieren. Nur noch über meinen Anwalt. Was da herauskommt, wie viel die Person zahlen muss, das wird alles nicht mehr öffentlich gemacht. Da kümmert sich ab jetzt mein Rechtsanwalt drum", erklärt das Reality-Sternchen in seiner Story. Im Gegensatz zu Kim hält sich Anya bisher bedeckt: Die einstige GNTM-Kandidatin hat sich nicht weiter zu ihren Behauptungen geäußert.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Januar 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-Bekanntheit

