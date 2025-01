Ort und Co.: Anya Elsner verrät Details zur Auswanderung

Gerade erst sorgte Anya Elsner (21) für Aufsehen: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin plauderte im Netz aus, dass sie Deutschland den Rücken gekehrt habe und ausgewandert sei. Im Interview mit Promiflash verrät die TV-Bekanntheit nun einige Details. "Es ist schon seit ein paar Jahren mein Traum gewesen, das Land auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Wohin war mir eigentlich relativ egal – Hauptsache andere Menschen, andere Kultur und ein paar Sonnenstrahlen", erklärt sie ihre Entscheidung. Ihr neues Zuhause sei nun in Kairo.

Dass sie letztendlich in Ägypten gelandet sei, habe einen ganz bestimmten Grund: "Ich habe mich für Kairo entschieden, weil ich hier bereits durch Urlaub Freunde gefunden habe und ich mich hier total wohlfühle und eben auch nicht mehr alleine." Ob sie ihr ganzes Leben dort verbringen möchte, wisse die Influencerin aber noch nicht. "Ich habe mir kein Limit gesetzt, wie lange ich wegbleiben möchte. Ich weiß nicht, was das Leben mir bringt, was bedeutet, dass ich in ein paar Monaten wieder in Deutschland sein kann", gibt sie ehrlich zu und witzelt: "In meinen Gedanken sehe ich mich aber als Rentnerin noch in Kairo."

Für Anya geht mit dem neuen Kapitel auch ein ganz großer Wunsch in Erfüllung. Das machte sie mit einem Instagram-Video deutlich, in dem sie ihre Auswanderung ankündigte. "Ich habe mir endlich einen meiner größten Träume erfüllt – das Auswandern", kommentierte sie den Clip, in dem sie freudig ihren neuen Schlüssel in die Kamera hielt. Zudem gab sie einen kleinen Einblick in ihre noch leere neue Wohnung.

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Januar 2025

Anzeige Anzeige