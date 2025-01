Anya Elsner verliert wegen Auswanderung immer mehr Freunde

Anya Elsner (21) hat Deutschland den Rücken gekehrt. Das wirkt sich aber nicht nur positiv auf das Leben der früheren Germany's Next Topmodel-Kandidatin aus. Durch ihren neuen Wohnort fällt es dem Model schwer, Freundschaften in seiner Heimat aufrechtzuerhalten. Gegenüber Promiflash verrät sie: "Ich verliere langsam viele meiner Freunde in Deutschland, da so etwas in meinen Augen auf Dauer nicht funktioniert und beginne, mich auf die Freundschaften in Kairo zu fokussieren."

Aber nicht alle ihrer Liebsten haben sich von Anya abgewendet: "Ein paar enge Freunde sind dennoch verblieben, aber ich versuche, neue Kontakte in Deutschland zu vermeiden." Sie freut sich auf das neue Kapitel Ägypten und erklärt während des Interviews: "Es ist schon seit ein paar Jahren mein Traum gewesen, das Land auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Wohin war mir eigentlich relativ egal – Hauptsache andere Menschen, andere Kultur und ein paar Sonnenstrahlen."

Schon vor ihrem Umzug nach Kairo plauderte Anya mit Promiflash über ihre Auswanderungspläne. Im Mai vergangenen Jahres merkte sie an, dass es durch diese in ihrem Liebesleben ein Wirrwarr herrscht. "Also momentan ist mein Liebesleben echt ein bisschen kompliziert. Ich habe, glaube ich, fünf Kennenlernphasen gerade und alle sind toll. Alle fünf Männer sind toll. [...] Aber ich bin aktuell nicht bereit für eine Beziehung, weil ich geplant habe, auszuwandern", betonte Anya während des Gesprächs.

