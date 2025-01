So günstig lebt Anya Elsner in ihrem neuen Zuhause in Kairo

Anya Elsner (21) sagte Deutschland kürzlich Lebewohl und erfüllte sich einen Traum: Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wanderte nach Kairo aus. Im exklusiven Interview mit Promiflash erzählt sie nun voller Stolz von ihrer jüngsten Entscheidung – und gibt dabei preis, wie sie jetzt in der Hauptstadt von Ägypten wohnt. "Ich wohne im Vergleich zu anderen Bezirken in Kairo in einer sehr ruhigen und wohlhabenderen Gegend. Für meine 162 Quadratmeter zahle ich noch unter 500 Euro, was in Kairo als sehr teuer angesehen wird", verrät die TV-Bekanntheit.

Darüber hinaus offenbart Anya auch, in wie vielen Zimmern sie es sich gemütlich macht. "Ich wohne in einer Vierzimmerwohnung ganz für mich allein", erzählt sie, spielt aber in der nächsten Sekunde darauf an, möglicherweise doch jemanden an der Seite zu haben, mit dem sie sich die 162 Quadratmeter teilt. "Oder doch nicht allein?", fügt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin mit einem Augenzwinkern hinzu.

Neben der Freude bringt ihre Auswanderung allerdings auch etwas Negatives mit sich. Da Anya nun so weit entfernt lebt, hat sie Schwierigkeiten damit, Freundschaften in ihrer Heimat aufrechtzuerhalten. Das gesteht sie ebenfalls im Gespräch mit Promiflash. "Ich verliere langsam viele meiner Freunde in Deutschland, da so etwas in meinen Augen auf Dauer nicht funktioniert und beginne, mich auf die Freundschaften in Kairo zu fokussieren", erzählt die 21-Jährige.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Dezember 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

