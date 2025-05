Wegen Schulden: Anya Elsner kommt zurück nach Deutschland

Anya Elsner (21) kehrt überraschend nach Deutschland zurück. Anfang des Jahres begann die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin eigentlich ein neues Leben in Kairo und liebte es dort zunächst. Doch in ihrer Instagram-Story gibt Anya nun bekannt, dass dieses Kapitel ein Ende hat und sie zurück in die Heimat kommt. "Freunde, ich komme zurück nach Deutschland und bin dann wieder ZFA [Zahnmedizinische Fachangestellte]", erklärt das Model. Sie habe eine Weile gebraucht, um zu diesem Entschluss zu kommen – doch offenbar muss es sein.

"Durch diesen illegalen Job bin ich in Schulden geraten und habe lange überlegt, wie es für mich weitergehen soll", legt Anya ihre Gründe für ihren Umzug offen. Es sei das Beste für die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin, wieder nach Deutschland zurückzukommen. "Hauptsächlich wegen der Sozialversicherungen und Perspektiven. Ich weiß jedoch, dass mir das mein Herz zerreißen wird, Kairo zu verlassen. Das wird schwer für mich", gesteht sie abschließend. In Kairo hatte Anya sich schließlich richtig wohlgefühlt.

Anfang des Jahres machte Anya bekannt, dass sie nach Kairo auswandert. "Ich habe mir endlich einen meiner größten Träume erfüllt – das Auswandern", verriet die 21-Jährige damals ganz stolz über den mutigen Schritt. Im Interview mit Promiflash gab sie damals dann auch ein paar Details zu ihrer Auswanderung bekannt. "Es ist schon seit ein paar Jahren mein Traum gewesen, das Land auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Wohin war mir eigentlich relativ egal – Hauptsache andere Menschen, andere Kultur und ein paar Sonnenstrahlen", erklärte Anya freudig.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Januar 2025

