Das sind die Stars in der neuen Staffel von "Die Verräter"

Die dritte Staffel der RTL-Erfolgsshow Die Verräter – Vertraue Niemandem! lässt Fans der beliebten Gesellschaftsspiel-Adaption wieder rätseln und mitfiebern. Unter der bewährten Moderation von Sonja Zietlow (56) treten diesmal 16 prominente Teilnehmer im Schloss Bensberg bei Köln an. Wie Bild nun wissen möchte, werden unter anderem folgende Promis am Start sein: Die gesamte Jury von Let's Dance – Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) – ist Teil des prominenten Line-ups. Neben dem Tanz-Trio sind auch andere bekannte Gesichter wie der Schauspieler Wayne Carpendale (48), die Moderatorin Charlotte Würdig (46), der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer (75) und das Model Mirja du Mont (49) mit von der Partie.

Doch damit nicht genug: Auch Nachwuchssängerin Marie Reim (24), Schauspieler Ralf Bauer (58) und TikTok-Star Younes Zarou (27) stehen in den Startlöchern, um unter den skeptischen Blicken ihrer Mitstreiter möglichst lange unentdeckt zu bleiben – oder, falls sie zu den Verrätern gehören sollten, dieses Geheimnis bis ins Finale zu bewahren. Die Regeln bleiben dabei unverändert: Einige der Teilnehmer werden von Sonja heimlich zu Verrätern gemacht. Nachts "ermorden" diese einen Loyalen, während bei den Verbannungsrunden tagsüber hitzige Diskussionen stattfinden, um einen vermeintlichen Verräter zu eliminieren. Ob einer der Verräter bis ins Finale durchhält und die 50.000-Euro-Prämie einstreicht, bleibt abzuwarten.

Die Mischung aus Spiel- und Realityshow lockte in den vergangenen Staffeln Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme und wurde sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Neben all dem Nervenkitzel dürfte auch die Dynamik zwischen den prominenten Teilnehmern für Spannung sorgen. Susan Sideropoulos (44) durfte bereits zwei Mal an dem Format mitwirken und zeigte sich darüber absolut dankbar. Im Promiflash-Interview verriet sie dazu: "Ich habe mich total über die zweite Chance gefreut, das war eine Wahnsinnserfahrung, ein Riesenspaß, aber auch echt anstrengend. Nervenaufreibend. Ich bin ja schon auch an meine Grenzen gekommen."

RTL / Robert Grischek Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

RTL Der Cast von "Die Verräter", 2024

