Freunde von Prinz William rechnen gnadenlos mit Harry ab

Nach einem verlorenen Prozess, der sich um staatlich finanzierte Sicherheitsvorkehrungen im Vereinigten Königreich für Prinz Harry (40) und seine Familie drehte, hatte der Royal der BBC ein vielbeachtetes Interview gegeben. Darin offenbarte er zwar seine Frustration, erklärte aber dennoch, dass er sich eine Versöhnung mit der königlichen Familie wünsche. "Es gibt keinen Grund mehr, sich weiter zu streiten. Das Leben ist wertvoll. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch lebt", so Harry. Die Royal Family selbst hat sich zu Harrys Interview bislang nicht öffentlich positioniert, doch enge Freunde von Prinz William (42) übten jüngst scharfe Kritik.

In einem Interview mit The Daily Beast machten einige Freunde des Thronfolgers ihrem Ärger Luft. Sie kritisierten Harrys und Meghans (43) jüngste Auftritte und bezeichneten ihr Verhalten als "absolut abscheulich". Die Freunde des Prinzen von Wales stellten klar: Wer wirklich Interesse an einer Versöhnung habe, würde schlichtweg schweigen und nicht erneut öffentlich auf Konfrontationskurs gehen. Auch Ben Goldsmith, ein bisher enger Freund von Harry, hatte sich in jüngster Vergangenheit in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und wenig Verständnis für Harry gezeigt. Er schrieb auf seinem X-Account: "Tragisch, aber wahr: Das Verhalten von Prinz Harry ist unverzeihlich."

Die erneut offenen Worte von Harry gegenüber der BBC sorgten sowohl unter Experten als auch im Palast für weitere Irritationen, denn üblicherweise bleiben private Belange hinter den Palastmauern verborgen und werden nicht öffentlich thematisiert. Galt die Beziehung der beiden Brüder William und Harry in der Öffentlichkeit lange Zeit als besonders eng, trennten sich ihre Wege immer weiter, nachdem Harry und Meghan ihre Rolle als aktive Royals niederlegten und nach Amerika auswanderten. Trotz der anhaltenden Spannungen betont Harry immer wieder, wie sehr er sich Aussöhnung wünsche, sieht aber offenbar nach wie vor die Verantwortung vor allem beim Königshaus.

Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

