Mit süßem Foto: König Carl Gustaf feiert 48. Hochzeitstag!

König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (80) schweben auch nach vielen Jahren noch auf Wolke sieben. Mittlerweile ist das schwedische Königspaar seit rund einem halben Jahrhundert verheiratet. Vor 48 Jahren gaben sich die beiden das Jawort und feiern diesen besonderen Tag mit einem süßen Schnappschuss. Auf Instagram teilt der offizielle Account des schwedischen Königshauses ein Foto des Ehepaares. Darauf zu sehen sind Carl Gustaf und Silvia, die sich innig in die Augen blicken und fest an den Händen halten. Der Monarch überreicht seiner Liebsten eine rote Rose, die perfekt mit ihrem Kleid harmoniert. Das Foto wurde mit einem roten Herz und einer roten Rose versehen sowie den Worten: "Heute feiert das Königspaar seinen 48. Hochzeitstag."

Die Fans des schwedischen Royals gratulieren dem Königspaar zu diesem Meilenstein und senden den beiden ihre herzlichsten Glückwünsche. "Hipp Hipp Hurra! Unser schönes Königspaar. Das Kleid der Königin ist fantastisch", "Was für ein wunderbares Bild vom Königspaar! Königin Silvia ist so schön" und "Es ist so eine Ehre, euch als Vertreter unseres Landes zu haben", lauten nur drei von etlichen Kommentaren. Die Social-Media-Nutzer sind vor allem von Silvias Aussehen angetan: Die Königin feierte im vergangenen Jahr ihren 80. Geburtstag und sieht den Fans nach zu urteilen immer noch fantastisch aus.

Seit dem 19. Juni 1976 dürfen sich Carl Gustaf und seine Silvia als Ehepaar bezeichnen. Die beiden lernten sich bereits vier Jahre zuvor bei den Olympischen Sommerspielen in München kennen, damals war der 78-Jährige allerdings noch kein König. Aus ihrer Liebe und der Zweisamkeit wurde schnell eine fünfköpfige Familie. Gemeinsam hat das Königspaar drei Kinder: Prinzessin Victoria (46), Prinzessin Madeleine (42) und Prinz Carl Philip (45).

Getty Images Königin Silvia von Schweden und ihr Mann Carl Gustaf, Juni 2013

Getty Images Die schwedischen Royals König Carl Gustaf und Königin Silvia mit ihren drei Kindern

