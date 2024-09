Königin Silvia muss aufgrund eines Todesfalls Termin absagen

Königin Silvia (80) muss einen schweren Verlust verkraften. Die Adlige mit deutschen Wurzeln sagte ihre Teilnahme an der für den 20. September geplanten Ausstellungseröffnung auf der Insel Djurgården ab, da ihre Schwägerin, die Frau ihres Bruders Ralf Sommerlath, verstorben ist. Die Trauerfeier für die Verstorbene wird am Freitag im privaten Kreis stattfinden, wie Margareta Thorgren, Informationschefin des schwedischen Hofes, gegenüber Svensk Damtidning bestätigte.

Bereits vor einigen Tagen wurde Silvia bei der Parlamentseröffnung in Stockholm schmerzlich vermisst, wobei damals eine Erkältung als Grund angegeben wurde. Nun muss die Königin also erneut umdisponieren. Ralf Sommerlath und seine Frau Charlotte waren in der Vergangenheit regelmäßig bei royalen Veranstaltungen dabei, wie zum Beispiel bei der Taufe von Prinz Gabriel im Jahr 2017 in der Schlosskirche Drottningholm. Genauere Details zu Charlottes Tod wurden bislang nicht veröffentlicht.

Doch die schwedischen Royals machten in den vergangenen Wochen auch positive Schlagzeilen: Königin Silvia und ihr Mann König Carl Gustaf (78) werden zum neunten Mal Großeltern. Ihr Sohn Carl Philip (45) und seine Frau Prinzessin Sofia (39) verkündeten Anfang September ihr viertes Kind zu erwarten.

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf, schwedische Royals

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia, Prinz Alexander, Prinz Julian und Prinz Gabriel im August 2021

