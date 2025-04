In vier Fällen: Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

Russell Brand (49) wurde offiziell wegen mehrerer Sexualstraftaten angeklagt, wie unter anderem BBC berichtet. Laut der Metropolitan Police soll der Schauspieler zwischen 1999 und 2005 in vier Fällen gegen Frauen in London und Bournemouth Straftaten wie Vergewaltigung und sexuelle Nötigung begangen haben. Die Vorwürfe kamen erstmals im September 2023 ans Licht, als eine Investigation von der Sunday Times, der Times und Channel 4 schwere Anschuldigungen gegen den "Männertrip"-Star enthüllte. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Russell Brand unter anderem wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und unsittlicher Nötigung angeklagt werden sollte. Diese beziehen sich auf gemeldete, nicht zurückliegende Straftaten zwischen 1999 und 2005, an denen vier Frauen beteiligt waren", schildert Jaswant Narwal vom Crown Prosecution Service.

1999 soll Russell eine Frau vergewaltigt haben. Zwei Jahre später soll er eine weitere weibliche Person unsittlich angegriffen haben. Weiter wird ihm zur Last geworfen, 2004 eine Frau im Londoner Stadtteil Westminster oral vergewaltigt und sexuell missbraucht zu haben. Der vierte Fall dreht sich ebenfalls um einen Fall des sexuellen Missbrauchs. Russell selbst hat die Vorwürfe bisher bestritten und bezeichnete seine Beziehungen als durchweg "einvernehmlich". Sein erster Gerichtstermin wurde für den 2. Mai vor dem Westminster Magistrates' Court angesetzt. Derzeit soll er sich in den USA aufhalten. Sollte er mit den Behörden nicht kooperieren, kann ein Auslieferungsantrag gestellt werden.

Russell Brand machte sich Anfang der 2000er einen Namen als Stand-up-Comedian und Moderator britischer Fernsehsendungen wie "Big Brother's Big Mouth". Seine Karriere schoss in den Jahren danach steil nach oben. Er avancierte sich zum gefragten Entertainer sowohl in Großbritannien als auch in Hollywood, wo er in Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex" und "Männertrip" mitspielte. In späteren Jahren widmete sich Brand zunehmend politischen und gesellschaftskritischen Themen auf YouTube. Sein Ruf als kontroverse Persönlichkeit zieht sich jedoch schon lange wie ein roter Faden durch seine Karriere, sei es durch Skandale in Radioprogrammen oder provokante Auftritte bei Live-Events.

Getty Images Russell Brand im November 2014

Getty Images Russell Brand, Comedian