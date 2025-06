Temptation-Jeremy zog nach Raffas Seitensprung Schlussstrich

Jeremy und Raffaela, ein Paar aus Baden-Württemberg, nehmen aktuell an der Reality-Show Temptation Island teil. Doch die Beziehung der beiden steht nach der jüngsten Folge auf der Kippe: Raffaela knutschte vor laufenden Kameras mit ihrem Lieblingsverführer Marvin Manson. Jeremy, der die Szene wenig später während eines Einzellagerfeuers zu sehen bekam, zeigte sich zutiefst verletzt. Im Promiflash-Interview erklärte er anschließend, dass für ihn innerlich schon ein Schlussstrich gezogen sei: "Das war eine ganz klare Grenzüberschreitung und lässt sich in keiner Hinsicht rechtfertigen."

Gegenüber Promiflash äußert Jeremy zudem Bedenken. Denn der IT-Security-Engineer vermutet, dass vielleicht sogar noch mehr als ein Kuss zwischen seiner Freundin und Marvin passieren könnte: "Nachdem, was ich bis jetzt gesehen habe, war es für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis Raffa weitergeht." Schon in den Wochen zuvor lieferte Raffaela spicy Bilder und hielt sich beim Flirten nicht zurück. Deshalb war Jeremy nicht sonderlich überrascht, als er die Bilder vom Kuss gezeigt bekam. "Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen, deshalb war der Schock beim Einzellagerfeuer nicht mehr allzu groß", macht er deutlich.

Nicht nur Raffaelas Seitensprung sorgte in der diesjährigen "Temptation Island"-Staffel für ungläubige Gesichter. Denn die Show begann mit einem Knall: Bereits nach wenigen Folgen zog erstmals in der Geschichte der RTL-Sendung ein Paar freiwillig aus. Es folgte eine weitere Premiere: Denn kurz darauf zog zum ersten Mal ein fünftes Paar in die Villa ein. Doch damit nicht genug. Vor wenigen Wochen wurde dann auch noch ein Paar disqualifiziert. Der Kandidat Enrico hat verbal eine Grenze überschritten und wurde gemeinsam mit seiner Freundin Saskia der Villa verwiesen.

Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

