Das hat Jessica Hnatyk aus der Trennung von Germain gelernt

Jessica Hnatyk (24) und Germain, bekannt aus der Reality-Show Temptation Island V.I.P., haben nach ihrer gemeinsamen Teilnahme beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Die Trennung erfolgte während des finalen Lagerfeuers der Sendung, bei dem Germain die Beziehung beendete. Hauptgrund war Jessicas Verhalten, da sie wiederholt negativ über ihn gesprochen hatte. Jetzt äußerte sich die TV-Bekanntheit dazu im Gespräch mit Promiflash auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine und betonte, dass sie aus der schmerzhaften Erfahrung eine wichtige Lektion gelernt habe: "Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass man halt seinen Partner nicht so schlecht redet, wie ich es gemacht habe."

Im Interview reflektierte Jessica über ihr Verhalten und zeigte sich selbstkritisch. Sie habe verstanden, dass jeder Mensch mit seinen Eigenheiten akzeptiert werden sollte. Ihre negativen Äußerungen, beispielsweise über Germains fehlenden Führerschein, seien das Resultat angestauter Frustrationen gewesen. Heute wolle sie jedoch nie wieder so abfällig über jemanden sprechen, mit dem sie eine Beziehung führt und das Zusammensein schätzt. "Es waren halt einfach Sachen, die sich so ein bisschen angestaut haben. Aber ich würde nie wieder so schlecht über meinen Partner reden", erläutert die Influencerin.

Trotz der schwierigen Vergangenheit bleibt Jessica positiv und will ihr Liebesleben zukünftig aus dem Rampenlicht raushalten. Ob sie derzeit jemanden an ihrer Seite hat, ließ sie im Interview mit Promiflash offen, betonte jedoch verheißungsvoll, dass sie "aktuell sehr glücklich" sei. Was für die 24-Jährige auch feststeht: Nach "Temptation Island V.I.P." hat sie komplett mit Reality-TV abgeschlossen. "Es ist Psychoterror. Und ich will das nie wieder erleben, was ich da erlebt habe", betonte sie im Gespräch.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin

