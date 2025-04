Nach zahlreichen Problemen: Amira Alys Haus wird geliefert

Amira Aly (32) steckt mitten im Bau ihres Traumhauses. Auf Instagram gibt sie ihren Followern einen ehrlichen Einblick in den aktuellen Stand der Dinge – und der hat es in sich. Mit einem Lächeln beginnt die Moderatorin ihr Update, doch schnell wird aus ihrer Euphorie Ernst: "Es ist so verrückt. Es geht so drunter und drüber die letzten Wochen." Der Hausbau gestaltet sich chaotischer als erwartet, denn es kam bereits zu mehreren Baustopps. Probleme mit dem Umweltschutzamt und Bauarbeitern, die plötzlich nicht mehr auftauchten, gehören unter anderem zu den Herausforderungen, die sie in den letzten Wochen bewältigen musste. Doch jetzt gibt es einen Grund zur Freude: Amiras Haus ist bald da! "Am Montag kommt schon mein Haus! Am Montag kommen Teile meines Hauses", freut sie sich.

Bevor die neue Bleibe geliefert werden kann, müssen jedoch noch einige Handgriffe erledigt werden. "Es muss auf jeden Fall alles sauber gemacht werden, damit das Gerüst für unser Haus stehen kann", erklärt sie. Die kommende Woche sei entscheidend, denn dann sollen bereits erste Wände aufgestellt werden – ein Moment, der bei der Ex von Oliver Pocher (47) sowohl Vorfreude als auch Nervosität auslöst. Um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft, will die zweifache Mutter in Zukunft täglich auf der Baustelle sein und den Fortschritt genauestens verfolgen. "Ich freue mich total! Es ist so krass", schwärmt sie sichtlich ergriffen.

In der vergangenen Zeit machte Amiras Traum vom Eigenheim mehrfach Schlagzeilen. Unter anderem, weil die Immobilie ganz in der Nähe ihres Ex-Mannes stehen wird. Wie Bild berichtete, wohnt die TV-Bekanntheit um die Ecke des Entertainers. Das Eigenheim wird circa 400 Quadratmeter Wohnfläche für Amira und ihre Kinder bieten. "Wichtig war mir vor allem der Einsatz des ökologischen Baustoffes Holz, der ein Raumklima erschafft, wie man es sonst nur in der Natur erlebt", erklärte sie gegenüber dem Newsportal.

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

