Neuheit: Diese "Let's Dance"-Stars gewinnen Jury-Challenge

In der beliebten Tanzsendung Let's Dance sorgte eine neue Herausforderung für Spannung und Begeisterung: die Jury-Challenge. Die prominenten Kandidaten mussten in Teams antreten und je eine eigene Choreografie zu ihnen vorgegebener Musik entwickeln. Auch Kostüme und die tänzerische Umsetzung lagen in der Verantwortung der Teilnehmer. Bewertet wurde dabei die Gesamtleistung des Teams. Nach intensiven Proben präsentierten schließlich Diego Pooth, Fabian Hambüchen (37) und Simone Thomalla (59) ihre Performance "Zwischen den Welten", während Marie Mouroum, Christine Neubauer (62) und Taliso Engel mit "Die Champions-League" antraten. Das dritte Team, bestehend aus selfiesandra (25), Marc Eggers (38) und Jeanette Biedermann (45), überzeugte mit "Theater des Tanzes".

Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Kreativität ihrer Schützlinge. Besonders Jorge González (57) lobte die Umsetzung von Marie und ihrer Gruppe und hob deren Sinn für Humor und Sexyness hervor. Auch Motsi Mabuse (43) fand warme Worte für die Gruppe, sprach von einem "sehr guten Konzept". Die erste Gruppe mit Diego erhielt Lob für ihre gute Teamarbeit, wobei Joachim Llambi (60) das Zusammenspiel der Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde hervorhob: "Es waren ein paar Highlights drin!" Die letzte Gruppe um Jeanette beeindruckte ebenfalls mit Energie und Dynamik, was von Motsi mit den Worten "Mir hat das sehr gut gefallen" anerkannt wurde. Und Gruppe drei konnte die Jury-Challenge letztendlich auch für sich gewinnen. Während Gruppe eins sieben Punkte von der Jury erhielt und Gruppe zwei mit acht Punkten bewertet wurde, ertanzten sich die dritte Gruppe mit ihrer Kür "Theater des Tanzes" satte neun Punkten!

Die Punkte der Bewertung der Jury-Challenge werden nun zusätzlich auf die bisherige Gesamtpunktzahl der Tanzpaare draufgerechnet. Somit erreichen Taliso Engel, Profitänzerin Patricija Ionel (30), Marie Mouroum und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (30) eine Gesamtpunktzahl von jeweils 29 Punkten. Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov (37), der Profi an ihrer Seite, liegen mit den zusätzlichen starken neun Punkten aber dennoch auf dem letzten Platz des Abends.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Tanzpaare

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Taliso Engel in der sechsten "Let's Dance"-Show

