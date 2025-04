Taliso und Patricija rühren mit "Let's Dance"-Contemporary

Ein Moment voller Magie und Emotionen in der sechsten Liveshow von Let's Dance: Taliso Engel und Patricija Ionel (30) haben mit ihrem Contemporary zu "Loving You is a Losing Game" das Publikum und die Jury gleichermaßen berührt. Besonders beeindruckend: Beide tanzten mit verbundenen Augen und zeigten dabei eine bemerkenswerte Synchronität und Ausdrucksstärke. Nach ihrem Auftritt hielt es niemanden mehr auf den Sitzen – Standing Ovations im Studio. Besonders Jurorin Motsi Mabuse (43) zeigte sich tief gerührt: "Du zeigst, es gibt keine Limits. Jeder kann tanzen", sagte sie an Taliso gewandt und sprach auch seiner Tanzpartnerin ein großes Lob aus. Durch Talisos angeborene Sehbehinderung und eine Taubheit auf dem rechten Ohr ist es für Patricija nämlich eine besondere Herausforderung ihrem Tanzschüler die Choreografien nahezubringen.

Die Jury sparte nicht an Anerkennung. Auch Joachim Llambi (60) zeigte sich beeindruckt von der gefühlvollen Tanzeinlage. Der ehemalige Profitänzer zog Parallelen zu dem vorherigen Contemporary von Diego Pooth und Ekaterina Leonova (37) und merkte lobend an: "Beide waren emotional, das war aber ein Ticken emotionaler, ein bisschen mehr Partner-emotionaler. Du bist auch ein bisschen mehr Risiko gegangen." Dem konnte sich der Dritte im Bunde, Jorge González (57), nur anschließen und hob zudem die saubere Ausführung und die beeindruckende Fußarbeit der beiden hervor.

Auch hinter den Bildschirmen scheint kein Auge trocken geblieben zu sein. Auf X sammelten sich während der Darbietung etliche Lobeshymnen der Zuschauer. "Das gerade war mit Abstand der schönste Contemporary, den ich jemals gesehen habe", "Ich sitze hier mit Tränen in den Augen und habe keine Worte! Das war wunderschön" und "Also von mir persönlich bekommen Taliso und Patricija 30 Punkte" lauteten nur einige der anerkennenden Fan-Kommentare im Netz.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Taliso Engel, Kandidat von "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige