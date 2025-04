"Wirklich wichtig": Olli Pocher lästert über Leylas Hochzeit

Oliver Pocher (47) tut mal wieder das, was er wohl am liebsten macht: Über andere Promis herziehen. Dieses Mal hat er Leyla Lahouar (28) auf dem Kicker. Ihre anstehende Hochzeit mit Mike Heiter (32) und die dazugehörigen Vorbereitungen werden in einem TV-Format dokumentiert. In seiner Instagram-Story teilt der Comedian nun einen Screenshot eines Artikels darüber mit dem Titel "Wen Let's Dance-Leyla zur Hochzeit einlädt". Dazu kann er sich einen sarkastischen Kommentar offensichtlich nicht verkneifen. "Ist wirklich wichtig", schreibt Olli zu dem Post.

Es könnte fast der Eindruck entstehen, dass Olli den beiden Realitystars ihr Liebesglück nicht gönnt. Es macht den Eindruck, als sei beziehungstechnisch bei dem 47-Jährigen im Moment nicht viel los, seit seine Ehe mit Amira Aly (32) in die Brüche ging. Im vergangenen Jahr lieferten er und die Moderatorin sich einen erbitterten Rosenkrieg, im Juli erfolgte dann die offizielle Scheidung. Inzwischen ist Amira wieder glücklich verliebt, während Olli sich aktuell anscheinend vor allem auf seine Karriere zu konzentrieren scheint und ab und zu noch Seitenhiebe gegen die Mutter seiner Kinder verteilt.

Olli steht schon seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit – und so verfolgten seine Fans bereits eine ganze Reihe seiner gescheiterten Beziehungen. Bevor er 2019 mit Amira vor den Traualtar trat, war von 2010 bis 2014 Sandy Meyer-Wölden (42) seine erste Ehefrau. Zu seinen Verflossenen gehören außerdem bekannte Damen wie ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale (47), Ex-Bachelorette Monica Ivancan (47) und Tennisspielerin Sabine Lisicki (35).

Oliver Pocher im November 2024

Amira Aly und Oliver Pocher

